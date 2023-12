53 Porträts verdienter Tettnangerinnen und Tettnanger hat Gisbert Hoffmann vom Förderkreis Heimatkunde in seinem neuesten Werk festgehalten. Ganz verschiedene Blickwinkel sind es, von Kunst bis Sport, von Politik bis Wirtschaft. „Es sind Töchter und Söhne dieser Stadt, es sind Tettnanger“, sagt der Autor im Gespräch.

Die Auswahl, das macht er klar, ist keine leichte gewesen. Wichtig sei gewesen, dass es nicht nur Menschen sein sollten, die in Tettnang geboren seien, sondern auch jene, die für Tettnang Wesentliches geschaffen hätten. Bis auf die Ehrenbürger Verena Bentele und Franz Huchler fiel die Wahl ausschließlich auf Menschen, deren Lebenswerk bereits abgeschlossen ist.

Menschen, die etwas Wichtiges geleistet haben

Um hier nicht mit zu engem Blick in die Auswahl zu gehen, zog er die frühere Stadtarchivarin Angelika Barth zu Rate, ebenso Barbara Schupp. Der Autor sagt: „Allein wäre ich möglicherweise nicht objektiv genug gewesen.“

Wichtig ist ihm: „Das Buch soll zeigen, wie man sich einsetzen und etwas Wichtiges für die Gesellschaft leisten kann.“ Aber mit den Porträts der 53 Persönlichkeiten erhebe er auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es gehe darum, ein Spektrum darzustellen.

Buch zeigt keinen Endpunkt der Entwicklung

Wichtig ist Hoffmann auch, dass es ein Blick aus dem Jetzt ist: „In einigen Jahrzehnten wären es vielleicht ganz andere Menschen, die sich in so einem Band wiederfinden.“ Das Buch „Tettnanger Persönlichkeiten vom Mittelalter bis heute“ markiere keinen Endpunkt einer Entwicklung, so Hoffmann: „Es wachsen immer wieder Leute nach, die sich einsetzen. Es können Politiker, Künstler, Handwerker viele mehr sein, die sich engagieren.“

Es könne durchaus Wellenbewegungen geben, aber im Grunde handle es sich um einen Strom. Bewusst habe er aus dieser größeren, geschichtlichen Perspektive „auch eher ein paar Ältere herausgesucht, die vielleicht schon vergessen sind. Ich will aber nicht, dass die vergessen werden“.

Idee stammt vom Riedlinger Winfried Aßfalg

Dass die Darstellung auf je einer Doppelseite (Text plus Bild) von so vielen bedeutenden Tettnangerinnen und Tettnangern in wenigen Monaten geklappt hat, ist sicher auch der Vorarbeit Hoffmanns im Förderkreis Heimatkunde (FH) geschuldet: „Über einige hatte ich schon im FH-Kurier geschrieben.“ Andere Persönlichkeiten habe er neu recherchieren müssen.

In der Tat ist das Buch das Ergebnis einiger weniger Monate Arbeit. Zu Beginn dieses Jahres traf Hoffmann den Riedlinger Heimatforscher und Ehrenbürger Winfried Aßfalg, der in dem pittoresken Donaustädtchen eine Kapazität auf dem Gebiet der Heimatgeschichte ist. Von ihm stammt der Klassiker „Lauter Riedlinger“.

Hier ist das Buch erhältlich

Ob so ein Projekt nicht auch für Tettnang interessant wäre? Eine Anregung, die Hoffmann gern aufgriff, wie er schildert. So reichen die Porträts von Oskar Adorno bis Israel Friedrich Wirth, von Ritter Arnold bis Verena Bentele. „Sie alle sind beispielgebend“, sagt Hoffmann - und hofft, dass die Sammlung von Biographien vielleicht auch die eine oder den anderen motiviert, etwas fürs Gemeinwohl zu tun.

Der elfte Band der Reihe Heimatzeichen ist im TIB für zwölf Euro erhältlich, ebenso in der Langnauer Ortsverwaltung. Mitglieder des Förderkreises Heimatkunde erhalten das Werk als Jahresgabe.