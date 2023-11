Wenn es um einen Hilfeschrei wie diesen geht, ist eine breite Zustimmung wichtig. Dies verschafft einer solchen Botschaft ein hohes Gewicht, eine notwendige Schwere, die dem Anliegen Nachdruck verleiht.

Einstimmigkeit indes wäre ein noch viel stärkeres Signal gewesen. Doch das Ergebnis und insbesondere auch die Diskussion zeigen die Zerrissenheit bei diesem wichtigen Thema.

Wohl auch bei mehr Zeit kein anderes Ergebnis

Zum einen sind die vier Gegenstimmen geschlossen die der Grünen-Fraktion, die sich auf diesem Weg nicht mitgenommen gefühlt hat. In der Tat hat es bei anderen Themen erheblich mehr Sachdiskussion gegeben, sind Positionen in erheblich größerer Tiefe ausgetauscht worden. Hier waren es eher Stellungnahmen. Fraglich, ob hier bei mehr Zeit und einer intensiveren Diskussion ein anderes Ergebnis herausgekommen wäre.

Wichtige Fragen bleiben offen

Es ist aber auch eine innere Zerrissenheit, die sich beispielhaft in der Person des SPD-Rats Hermann König zeigt. Am Ende stimmt er zu, aber wirft wichtige Fragen auf: Was heißt das denn eigentlich: Belastungsgrenze? Wie verhindern wir den Missbrauch von Begriffen wie diesem in dieser Diskussion?

Es sind eben diese Fragen, denen sich auch die Befürworter des Positionspapiers stellen müssen.