Bodensee Pirates starten in die Bezirksligasaison

Für die Bodensee Pirates endet am Samstag die Vorbereitung auf die neue Saison in der Basketball-Bezirksliga. Die 2014 gegründete Basketballgemeinschaft der beiden Vereine VfB Friedrichshafen und des TSV Tettnang trifft bei seinem Auftakt um 17 Uhr in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang auf die fünfte Mannschaft der BBU 01 Ulm.