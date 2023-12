BMW-Fahrer rammt Linienbus

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus ist am Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich der Loretostraße/ Pestalozzistraße Sachschaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer den von rechts aus der Loretostraße kommenden und in Richtung Manzenberg fahrenden Linienbus. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge. Am Pkw wird der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro, am Bus auf mehrere Hundert Euro beziffert.