BM Rist stellt sich dem Integrationsbeirat vor

„Sich kennenlernen, sich begegnen, Erfahrungen austauschen“. Dies war das Ziel des Tettnanger Integrationsbeirats beim ersten Treffen nach der Sommerpause. Eingeladen war die neue Bürgermeisterin Regine Rist, die sich offen und interessiert mit den Mitgliedern des Integrationsbeirats ausgetauscht hat.

Dabei stellte Rist klar, dass das Thema Integration nicht nur Herausforderungen mit sich bringen, sondern auch viele Chancen. Dabei wies sie auch auf den Fachkräftemangel und die Möglichkeiten für die Gastronomie, das Handwerk, die Pflege und den Einzelhandel hin, Stellen zu besetzen.

Gemeinsam diskutierte der Integrationsbeirat mit Frau Rist auch das Thema Wohnen und Unterbringung und die Aufgabe der Stadt, Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben.

„Erleben Sie in Ihrem Alltag Rassismus?“ Diese Frage stellte Frau Rist in der Sitzung den Integrationsbeiräten. Erschreckende Antwort: Viel zu häufig und zum Teil in unfassbarem Ausmaß. Rhisti Futur, Integrationsbeirätin aus Eritrea, sagte: „Bei mir prallt das Thema Rassismus ab, mir kann hier niemand weh tun. Allerdings bin ich wirklich traurig, wenn meine kleine Tochter solche Erfahrungen machen muss“.

Am Ende der Sitzung wurden noch kurz die jüngsten Ausschreitungen in Stuttgart im Zuge des Eritrea-Festivals diskutiert. Der Integrationsbeirat ist sich einig und verurteilt die Gewalt. Am Sonntag, 15. Oktober, findet gemeinsam mit zwölf Nationen das Internationale Suppenfest im Schlossinnenhof von 11 bis 14 Uhr statt.