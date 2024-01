Politik ist immer schon mehr Männersache als Frauensache gewesen - immerhin ist es gerade einmal 105 Jahre her, dass Frauen in Deutschland überhaupt wählen und gewählt werden dürfen.

Direkt im Jahr der Einführung des Frauenwahlrechts zog auch in Tettnang die erste Frau in der Stadtgeschichte in den Gemeinderat ein. Seither sind ihr noch viele weitere mutige Frauen nachgefolgt.

Von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Geschlechtern kann jedoch zumindest in den Tettnanger Gremien auch heute noch keine Rede sein.

Paradoxerweise war es im Jahr 2019, genau 100 Jahre nach der Wahl der ersten Gemeinderätin Marie Leuthi, wieder nur eine einzige Frau, die in den Tettnanger Gemeinderat gewählt wurde. CDU-Rätin Sylvia Zwisler ist derzeit das einzige weibliche Mitglied des Gremiums, zusammen mit 23 Männern.

Wer war Marie Leuthi?

Etwas gleichmäßiger ist das Verhältnis im benachbarten Meckenbeuren: Von insgesamt 22 Ratsmitgliedern sind immerhin acht weiblich. Bis sich das Frauenwahlrecht tatsächlich auch vor Ort an den Ratstischen niederschlug, hat es vielerorts einige Zeit gedauert. Auch wenn in Tettnang nach der Wahl 1919 eine Frau mit im Gremium saß, blieb das eher die Ausnahme als die Regel.

Die Hausfrau Marie Leuthi gehörte einer Bürgerlichen Wählervereinigung an, ihr standen damals 13 männliche Gemeinderäte gegenüber. Geboren ist sie 1886 in Dunningen im Landkreis Rottweil. Auch ihr Mann, Rechtsanwalt Rudolf Leuthi, war später in Tettnang politisch aktiv.

Von den Männern haben zwei Drittel mit Ja gestimmt und ein Drittel mit Nein. Einer hat sofort seinen Hut und Mantel genommen, Paula Thanner

Es wird vermutet, dass sich Marie Leuthi auf sein Betreiben hin für die Gemeinderatswahlen aufstellen ließ. Im Mai 1919 wurde sie schließlich für drei Jahre gewählt.

Nicht alle Männer wollen Frauen auf der Liste

Während ihrer Zeit als Gemeinderätin wurden auch ihre beiden Kinder geboren. Im Jahr 1922 schied sie schließlich aus dem Rat aus - von da an war der Tettnanger Gemeinderat bis nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ausschließlich mit Männern besetzt. Erst 1946 zog mit Paula Thanner die zweite Frau überhaupt ins Tettnanger Rathaus ein.

Oh Weib, bleib Deinem Haushalt treu, stopf Strümpfe, Deinen Mann betreu. Auszug aus einem Brief an Paula Thanner

Sie war Gründungsmitglied der Tettnanger CDU, bei der damals geheim darüber abgestimmt wurde, ob man nicht auch mal eine Frau für den Gemeinderat aufstellen wolle. „Von den Männern haben zwei Drittel mit Ja gestimmt und ein Drittel mit Nein. Einer hat sofort seinen Hut und Mantel genommen“, so wird Paula Thanner in einer Broschüre zitiert, die die Stadt 2019 anlässlich von 100 Jahren Frauen im Gemeinderat herausgebracht hat.

In Meckenbeuren gab es ab 1965 Frauen im Rat

Am Wahltag erhielt sie einen anonymen Brief: „Oh Weib, bleib Deinem Haushalt treu, stopf Strümpfe, Deinen Mann betreu. Das Rathaus, merk Dir allezeit, braucht Männer, keine Weiberleut“, soll es darin geheißen haben. Insgesamt 23 Jahre lang war Paula Thanner Rätin in Tettnang.

Paula Thanner war die zweite Frau im Tettnanger Gemeinderat und verschaffte sich im Lauf der Jahre immer mehr Gehör. (Foto: Irmgard Schweizer )

Sie setzte die Sperrgut-Abholung durch, machte sich für eine öffentliche Toilette für Frauen stark und war engagiert bei der langfristigen Planung für ein Altenheim. Auch die weiblichen Straßennamen Marien- und Elisabethstraße gehen auf ihre Initiative zurück. Seit dem Jahr 1948 bis heute hatte Tettnang insgesamt 145 Gemeinderatsmitglieder - nur 19 davon weiblich.

In Meckenbeuren zog die erste Frau erst 1965 in den Gemeinderat ein: Renate Martin war fortan bis 1984 Gemeinderätin in der Schussengemeinde. Seither hat es in Meckenbeuren insgesamt 22 Frauen im Rat gegeben, inklusive der aktuellen Besetzung.