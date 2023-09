Bezirkspokal Bodensee: Die Vorjahresfinalisten steigen ein

Der TSV Tettnang hat den Fußball–Bezirkspokal Bodensee zweimal in Folge gewonnen. Im Jahr 2022 gab es im Finale auf dem Sportplatz des TSV Schlachters einen 2:0–Sieg gegen den SV Maierhöfen–Grünenbach und im Jahr 2023 schlugen die Tettnanger in Kehlen die TSG Ailingen mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Sicher wird sich der Bezirksligist erneut im Bezirkspokal etwas ausrechnen — nach dem Freilos in der zweiten Runde steigt der Titelverteidiger nun in den laufenden Wettbewerb ein. In der dritten Runde gastiert der Tettnang beim SC Bürgermoos (Mittwoch, 18 Uhr), der in der vorherigen Runde überraschend die zweite Tettnanger Mannschaft (2:1) ausschaltete.

Aktuell schwächelt der TSV Tettnang in der Bezirksliga. Zum Start gab es drei Heimniederlagen am Stück, am Sonntag erreichte das Team von Trainer Tobias Kaiser aber immerhin ein 2:2–Unentschieden beim TSV Meckenbeuren — und die Aufgabe beim SC Bürgermoos sollte der TSV als Pokalteam eigentlich auch meistern.

Ebenfalls ihr erstes Pokalspiel in der Saison 2023/2024 haben Vorjahresfinalist TSG Ailingen und der Kreisliga–A-Vizemeister SG Kißlegg. Beide Mannschaften treten gegen unterklassige Gegner an. Ailingen gastiert beim A–Ligisten SGM Fischbach/Schnetzenhausen (Mittwoch, 18 Uhr). Kißlegg muss zur gleichen Anstoßzeit beim SV Immenried ran.

Die Eröffnungspartie der dritten Runde bestreiten der SV Kehlen II und der TSV Meckenbeuren am Dienstag um 18 Uhr. Heimrecht die Kehlener Bezirksliga–Reserve. Abgeschlossen wird die Runde mit dem Duell zwischen dem FC Scheidegg und dem TSV Röthenbach am Donnerstag, 14. September, 17.30 Uhr.

Die 3. Runde im Bezirkspokal Bodensee in der Übersicht:

Dienstag, 5. September, 18 Uhr:

SV Kehlen II — TSV Meckenbeuren

Mittwoch, 6. September, 18 Uhr:

SV Immenried — SG Kißlegg

FV Rot–Weiß Weiler II — FC Lindenberg II

SV Eglofs II — TSV Röthenbach II

SGM Beuren/Rohrdorf — TSV Ratzenried

SV Gebrazhofen — SGM Unterzeil/Seibranz

Türk SV Wangen — SV Maierhöfen–Grünenbach

SV Karsee — SV Amtzell

SV Vogt II — TSG Bad Wurzach

FC Isny — FC Leutkirch

SV Wolfegg — SV Bergatreute

SV Wolpertswende — SGM Fronhofen/Fleischwangen

FV Bad Waldsee — SG Aulendorf

SV Horgenzell — SV Oberzell II

TSV Eschach II — SV Oberzell

TSV Schlachters II — SpVgg Lindau

TSV Oberreitnau — SGM HENOBO

SV Achberg — TSV Eschach

SC Bürgermoos — TSV Tettnang

FV Langenargen — SV Kressbronn

SGM Fischbach/Schnetzenhausen — TSG Ailingen

SV Ettenkirch — SV Kehlen

SV Tannau — VfL Brochenzell

Mittwoch, 6. September, 19 Uhr:

SGM Unterzeil/Seibranz II — SV Aichstetten

TSV Bodnegg — SGM Waldburg/Grünkraut

SV Ankenreute — SV Haisterkirch

TSG Ailingen II — VfB Friedrichshafen II

Mittwoch, 6. September, 19.30 Uhr:

SV Deuchelried — SV Neuravensburg

SV Weissenau — TSV Berg II

Donnerstag, 7. September, 18 Uhr:

SV Maierhöfen–Grünenbach II — FC Lindenberg

SV Bergatreute II — FV Molpertshaus

Donnerstag, 14. September, 17.30 Uhr:

FC Scheidegg — TSV Röthenbach