Tettnang

Betrunkener Radler streift Transporter

Tettnang / Lesedauer: 1 min

ein 40–jähriger Mann hat mit mehr als zwei Promille in der Nacht auf Montag, gegen 1. 15 Uhr, in der Lindauer Straße in Tettnang einen Unfall verursacht.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 17:12 Von: sz