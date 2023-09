Tettnang

Betrunkener Fahrer unbelehrbar

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. (Foto: Franziska Kraufmann/dpa )

Mit Anzeigen muss ein 31–Jähriger rechnen, der am Donnerstagmorgen unbelehrbar war. Eine Polizeistreife war in der Prinz–Eugen–Straße in Tettnang auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser augenscheinlich alkoholisiert mit seinem E–Scooter am Fahrbahnrand stand.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 15:13 Von: sz