Beschwingter musikalischer Jahresausklang

Begeistert haben die Zuhörer im zwei Mal ausverkauften Rittersaal die traditionellen Silvesterkonzerte von „Il Giardino“ gefeiert. Der Name ist eine Konstante geblieben, doch die Zusammensetzung des Ensembles aus Lehrern, Schülern, Ehemaligen und Freunden der Musikschule sowie die Leitung wechseln.

Drei Mitwirkende hat Musikschulleiter Wolfram Lutz in seiner Begrüßung besonders hervorgehoben. Mitgespielt hat Tine Madsen, die einige Jahre in Tettnang Geigenlehrerin war und 2022 wieder nach Dänemark gezogen ist. Im Mai war sie mit Schülern ihrer Musikschule in Horsens zum Gemeinschaftskonzert nach Tettnang gekommen, an Silvester wollte sie wieder dabei sein.

Auch die diesjährige Leiterin und Konzertmeisterin Anna-Theresa Mikolasek war Lehrerin in Tettnang gewesen, ehe sie in die Tschechische Republik zog, wo sie bei Prag als Konzertgeigerin tätig ist. Als Schülerin an der Tettnanger Musikschule hat sie 2006 beim ersten Silvesterkonzert von „Il Giardino“ mitgespielt, damals noch als „Unkraut“ im musikalischen Garten, wie sie in ihrer charmanten Moderation meinte.

Emotionen kommen zum Ausdruck

Jetzt sei daraus ein sehr gepflegter Garten geworden, in dem ihr die Probenarbeit großen Spaß gemacht habe. Ein „Eigengewächs“ ist auch die Solistin, die Sopranistin Theresa Gauß, die Instrumental- und Gesangspädagogik sowie Chorleitung studiert hat und an der Musikschule Gesang unterrichtet.

Im Konzert schöpfte Theresa Gauß aus ihrem breiten Repertoire und beeindruckte ebenso mit Händels berühmter Klage-Arie „Lascia ch‘io pianga“ der christlichen Jungfrau Almirena wie mit Mozarts Arie „Ach, ich fühl’s“ der Pamina. Mit sehr kultivierter Stimme brachte sie empfindsam die Emotionen zum Ausdruck, Almirenas Klage um die verlorene Heimat wie Paminas Liebesweh, und glänzte zuletzt noch mit Christines Arie „Think of me“ aus Webbers Musical „Phantom der Oper“. Eine Vielseitigkeit, die auch das ganze Konzertprogramm prägte.

Mitgerissen von Konzertmeisterin Mikolasek, die immer wieder solistisch glänzte, zeigte sich das Orchester mit Mozarts Divertimento F-Dur KV 138 gleich am Anfang in bester Form. Locker und leicht schwirrte der erste Satz, und nach melodischem Andante ging es mit Tempo und Biss ins Presto. Lieblich und leise verklingend folgte ein Andantino von Ottorino Respighi, ehe das Orchester für die Händel- und Mozart-Arien einen ruhigen Klangteppich legte.

Streichensemble spielt Piano-Stück

Bezaubernd, mit Charme und Seele eröffneten kleine Preziosen von Dvorak den zweiten Teil. Nach dem rasanten ungarischen Tanz Nr. 5 von Brahms durfte die traditionelle Pizzicato-Polka von Johann Strauß nicht fehlen, bei der Mikolasek schon als Schülerin mitgewirkt hatte.

Ungewöhnlich, aber nicht minder temperamentvoll war Scott Joplins Ragtime, statt am Piano vom Streichensemble gespielt, ebenso Gershwins Song „Someone to watch over me“, den die Streicher betörend herüberbrachten. Mit Sekt und einem „Prost Neujahr“ verabschiedeten sich Spieler und Sopranistin, doch die Bravi holten sie zu zwei Zugaben zurück.