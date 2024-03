Berliner Künstler Peter Krauskopf zeigt seine Werke in Tettnang

Eine neue Einzelausstellung mit dem Berliner Künstler Peter Krauskopf ist ab Freitag, 15. März, im FS.Art Showroom in der Tettnanger Karlstraße zu sehen. Die Eröffnung mit Künstlergespräch findet am Freitag um 19 Uhr statt.

Geöffnet ist die Ausstellung dann bis zum 17. Mai, jeweils Donnerstag von 16 bis 19 Uhr sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 030/44356657 oder per E-Mail an [email protected]. Der Showroom befindet sich in der Karlstraße 16, Eingang am Durchgang zur Graf-Eberhard-Straße.

Farbe steht im Zentrum

Der in Berlin lebende Künstler widmet sich seit Beginn seiner Tätigkeit intensiv dem systemimmanenten Diskurs der Malerei. Mit einer Auswahl von Werken aus den letzten Jahren ermöglicht Krauskopf in Tettnang einen Einblick in sein vielseitiges Schaffen, das durch den virtuosen Umgang mit Farbe, Fläche, Form und Materialität von Farbe geprägt ist, heißt es in der Vorschau.

In seinen Werkserien ziehen sich etwa vertikale Linien durch eine Vielzahl von Farbschichten und legen einen Kontrast zwischen Grün und Pink frei. Oder stark weichgezeichnete Flächen legen zarte Farbübergänge offen und sind gleichzeitig von scharfen Konturen umrissen. Vorder- und Hintergrund können sich bei diesen Werken nicht einigen.

Malerei beherrscht der Künstler gekonnt

Mal entsteht eine positive, mal eine negative Form. Und immer wird das eigene Sehen und Erkennen angeregt, als ob Krauskopf eine Transparenz unserer Umwelt und Erfahrungen offenlegt. Im Zentrum steht jedoch immer die Malerei und Peter Krauskopf orchestriert diese gekonnt.