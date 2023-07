Der Gasthof zum Ranken in Pfingstweid steht zum Verkauf. Wirt Hardy Seitz und seine Tochter Linda Seitz erzählen, warum sie diese Entscheidung getroffen haben und wie es mit dem Haus weitergehen könnte.

Als Hardy Seitz‘ Frau Silke vor knapp einem Jahr nach einer schweren Erkrankung starb, war für Hardy und Tochter Linda zunächst klar, dass sie weitermachen wollen — zumindest war die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt so gefallen, auch wenn es während der Krankheit von Silke Seitz immer wieder mal Überlegungen gegeben hatte, die Traditionswirtschaft in Tettnang–Pfingstweid zu verkaufen.

„Schon 2014 hatte Silke mal zu mir gesagt: ‚Hardy, so können wir nicht bis zur Rente weitermachen‘“, erinnert der sich. Er und seine Frau hatten die Wirtschaft von Hardy Seitz‘ Mutter übernommen und das Haus am Ortseingang gekauft. 2010 starteten die beiden nach einer umfangreichen Renovierung durch. Hardy und Silke Seitz steckten enorm Herzblut in ihre Wirtschaft — und viel Zeit: Wochenarbeitszeiten von 80 oder 90 Stunden waren in den ersten Jahren keine Seltenheit.

Manchmal hangeln wir uns von Tag zu Tag. Linda Seitz

Mit Silkes Erkrankung reduzierten die Wirtsleute zwar die Öffnungszeiten. Aber auch den Ranken trifft seit längerem, womit alle Gastronomen schwer zu kämpfen haben: „Wir haben massiven Personalmangel. Manchmal hangeln wir uns von Tag zu Tag. Aber wir bekommen einfach nicht genug Leute her, obwohl wir alles probiert haben“, erklärt Linda Seitz. Sie selbst arbeitet im Moment sonntags noch mit, doch damit wird bald Schluss sein: Linda Seitz erwartet demnächst ihr erstes Kind und muss für gewisse Zeit kürzertreten.

Silke Seitz fehlt vorne und hinten

Hardy Seitz nennt einen weiteren Grund, warum er und Tochter Linda nun die Entscheidung zum Verkauf getroffen haben: „Im August arbeite ich seit 46 Jahren, ich kann also in Rente gehen“, sagt er. Nach dem Tod seiner Frau habe er zunächst gedacht, dass sie — auch, weil das Personal ihnen den Rücken stärkte — es ohne seine Frau schaffen würden. „Aber für Silke hätten wir bald zwei Vollzeitkräfte einstellen können, so viel hat sie weggeschafft“, sagt Hardy Seitz.

Die Entscheidung haben sich Hardy und Linda Seitz nicht leichtgemacht, wie sie sagen. Seit zwei Wochen bieten sie das Haus nun schon in einem Immobilienportal an. Erste Interessenten gibt es bereits. „Uns wäre natürlich am liebsten, wenn es hier mit einer schwäbischen Gastwirtschaft weitergehen kann“, sagt Hardy Seitz. Das Haus und die gastronomische Einrichtung seien in einem top Zustand. „Wir sind auf Stand und haben seit 2010 viel investiert. Es ist alles da“, meint der Wirt.

Denkbar seien aber natürlich auch Ferienwohnungen oder einfach die Einrichtung von Wohnraum. Dennoch meinen er und Linda, dass die Investition in eine Gastronomie zu stemmen sei — wenn ein Nachfolger mit einem guten Konzept und ausreichend Personal an den Start geht. Auch wenn die Gäste bisher verständnisvoll reagiert hätten, würden sich viele freuen, wenn es weitergehen kann.

Wir Gastronomen neigen zur Selbstausbeutung. Horst Müller

Klar ist indes auch: Die Zeit für Existenzgründungen in der Gastronomie ist nicht besonders gut. Allein Tettnang hat in den vergangenen zehn Jahren die Hälfte seiner Speisebetriebe eingebüßt. Horst Müller, im Bodenseekreis Vorsitzender des Hotel– und Gaststättenverbandes, nennt Gründe. „Unser Hauptproblem ist und bleibt der Personalmangel“, sagt er auf Nachfrage. Die Branche habe sich zudem noch immer nicht vollständig von der Coronakrise erholt.

Ein weiteres Problem: „Viele Gastronomen haben keine Nachfolger. Wir Gastronomen neigen zur Selbstausbeutung, darauf haben viele junge Menschen keine Lust mehr“, führt Müller an. Gestiegene Betriebskosten und die politische Entscheidung, zum Jahresende wahrscheinlich den im Zuge der Coronakrise reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben wieder auf 19 Prozent anzuheben, würden weitere Betriebe aus dem Rennen nehmen, so Horst Müllers Prognose.

Einen Betrieb aufgeben, der so gut läuft?

Damit ist klar: Die strukturellen Probleme der Gastronomie wirken sich maßgeblich in der beliebten Gastwirtschaft in Tettnang–Pfingstweid aus. „Ich liebe meine Arbeit. Und der Ranken läuft ja auch sehr gut“, sagt Hardy Seitz. Aber er ist sich auch sicher, dass seine verstorbene Frau die Entscheidung gutheißen würde. „Das wäre in ihrem Sinne gewesen. Deshalb bin ich sicher, dass das richtig ist“, sagt Hardy Seitz.