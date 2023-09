Beim Spaziergang Ecken, Kneipen und Einkehrmöglichkeiten entdecken

Das Quartiersmanagement vom Quartier St. Anna bietet mit der Anlaufstelle für Bürgerengagement Tettnang, am Donnerstag, 21. September, um 17 Uhr einen Spaziergang unter dem Motto: „Liebenswertes Tettnang“ an. Bei einem Spaziergang durch Tettnang stellt Hansjörg Glaser interessante Orte, Ecken, Kneipen und Einkehrmöglichkeiten vor.

Der Spaziergang dauert etwa 45 bis 60 Minuten und findet nur bei trockenem Wetter statt. Als gemeinsamer Ausklang findet im Anschluss eine kleine Verkostung statt. Das Angebot ist kostenlos. Treffpunkt ist an der Anlaufstelle für Bürgerengagement, Montfortstraße 2. Eine Anmeldung ist erforderlich, bis Dienstag, 19. September, bei Beatrix Hoch, unter Telefon 07542/4073386 (Anrufbeantworter) oder per Mail an [email protected].