Sie ist die letzte ihrer Art in Tettnang: Die alte Hopfensiegelhalle in der Kaltenberger Straße ist indes in keinem sonderlich guten Zustand. In den letzten Monaten konnten Passanten auch schon an der Fassade sehen, dass das Gebäude anfälliger für Witterungseinflüsse wurde. So taten sich Lücken im Fachwerk auf.

Nun soll es Rettungsmaßnahmen geben. Denn wie die Stadt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ antwortet, ist sie „zum Erhalt der historischen Bausubstanz ... verpflichtet.“ Seit Kurzem ist das Gebäude nun eingerüstet, die Arbeiten können also beginnen.

Es dürfen nur Betriebe mit besonderer Erfahrung ran

Unter anderem, so äußert sich Tettnangs Bürgermeisterin Regine Rist, werden statische Arbeiten und Abdichtungsarbeiten durchgeführt. Das betrifft sowohl das Dachgeschoss als auch die Fassade, also das Gefache. Bei der Auswahl der Betriebe gibt es allerdings besondere Erfordernisse.

„Dabei ist die Ausführung der Arbeiten ausschließlich solchen Fachhandwerkern und Restauratoren zu übertragen, die Referenzobjekten nachweisen können“, äußert Rist. Zum Zuge gekommen ist für die Arbeiten die Firma Holzbau Schmäh aus Meersburg.

Verkauf scheitert in Vergangenheit immer wieder

Das Unternehmen weise als Zimmerei- und Restauratorbetrieb entsprechende Referenzen auf und habe nach Absprache und Klärung mit dem Landratsamt Bodenseekreis und dem Landesamt für Denkmalpflege Tübingen beauftragt worden.

Lange Zeit sind die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude eher homöpathisch gewesen. In der Vergangenheit hatte die Stadt immer wieder gehofft, das Gebäude an Privatleute verkaufen zu können. Damit hätte die Instandhaltung komplett beim Käufer gelegen. Dieses Vorhaben indes scheiterte jedes Mal.

Es gab auch mal die Idee von Firmenzentrale und Elektronikmuseum

Für die Nutzung gab es verschiedene Ideen. Vor Jahren stand im Raum, dass es als Firmensitz in Verbindung mit dem Elektronikmuseum genutzt werden könne. Kurz vor Schluss scheiterte dies im Gemeinderat. Damit befindet sich das Elektronikmuseum auch weiterhin im Torschlossgebäude.

Ein Verkauf platzte, nachdem eine Gruppe Kaufinteressierter bereits vor Unterschrift Änderungen an der Hopfensiegelhalle vorgenommen hatte: Diese tauschte die Fenster im Erdgeschoss gegen baugleiche, aber besser erhaltene aus. Die teils recht morschen Originalfenster lagern offenbar immer noch im Gebäude.

Keine Komplettsanierung, sondern Erhalt

Zuletzt war Mitte dieses Jahres wieder alles offen. Die vorgestellte Planung des privaten Investors hatte der überwiegenden Mehrheit im Gemeinderat nicht entsprochen, hieß es damals seitens der Stadt. Womit auch die Übernahme der Erhaltungsmaßnahmen durch einen Käufer wieder in die Ferne rückten.

Im Haushalt waren erst einmal 110.000 Euro für Notsicherungsmaßnahmen eingeplant. Zum Vergleich: Der Verkaufspreis bei einem Bieterwettbewerb hatte vor rund fünf Jahren etwa 130.000 Euro betragen. Doch um das Gebäude von 1904 vollständig zu sanieren, wären weit höhere Mittel notwendig. So war im Jahr 2018 allein für die Sanierung von einer Dreiviertelmillion Euro die Rede.

Komplettumbau könnte sogar Millionen kosten

In dieser Summe sind etwaige Extras noch gar nicht enthalten. Bei Umbauten für eine anderweitige Nutzung beliefen sich die Schätzungen auf Millionen. Allerdings wurden vor Jahren schon einige Beschränkungen genannt. Eine Dämmung des Gebäudes ist demnach nicht möglich, auch ist die Nutzlast erheblich eingeschränkt. Möglich wären unter Umständen allerdings Anbauten.