Der Duft ist unverkennbar und lässt schon aus der Ferne darauf schließen, dass in Tettnang die Zeit der Hopfenernte ist. Seit rund zwei Wochen ist sie in vollem Gange und bringt für die Hopfenbetriebe nun die wohl stressigste Zeit des Jahres mit sich. Beim Hopfengut in Siggenweiler ist bei dieser Ernte erstmals auch fertig zertifizierter Bio–Hopfen mit dabei.

Der Start für die diesjährige Hopfenernte war nicht ganz einfach. Ende August gab es viel Regen, weshalb man zunächst etwas „langsamer und zögerlicher“ mit der Ernte gestartet sei, berichtet Lukas Locher vom Hopfengut.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Auf dem Hopfengut ist die Ernte bereits seit rund zweieinhalb Wochen in vollem Gange. Dabei kommt es je nach Sorte auf den perfekten Zeitpunkt an, auch das Wetter spielt eine Rolle. Auf dem Hopfengut ist die Ernte bereits seit rund zweieinhalb Wochen in vollem Gange. Dabei kommt es je nach Sorte auf den perfekten Zeitpunkt an, auch das Wetter spielt eine Rolle.

Denn wenn es zu nass ist, werden die Böden durch die schweren Geräte und Traktoren beschädigt. Zudem sei das Oberflächenwasser auf dem nassen Hopfen nicht ideal, auch die Trocknung dauert dann länger. Wegen des Regens wurde die Ernte deshalb zeitweise auch pausiert.

Nicht zu nass, nicht zu heiß

Die stabile Wetterlage, die seit einiger Zeit vorherrscht, sei dagegen im Grunde ideal für die Ernte — auch wenn es nach Ansicht von Lukas Locher gerne etwas kühler sein dürfte. Denn auch zu heiße Temperaturen mögen die Hopfen beziehungsweise die Pflanzer nicht.

Sind die Dolden zu trocken, öffnen sie sich und das kostbare Lupulin kann sich herauslösen. Noch knapp zwei Wochen wird die Hopfenernte voraussichtlich dauern, schätzt Lukas Locher.

Viele Flavor–Sorten sind ideal geeignet, was die Klimaherausforderungen betrifft und kommen damit viel besser zurecht — aber es braucht eben auch die Käufer, Lukas Locher

Insgesamt zehn verschiedene Hopfensorten werden beim Hopfengut aktuell angebaut. Dabei ist Sorte nicht gleich Sorte — der Zeitpunkt für die Ernte sei oft entscheidend, wie beispielsweise bei den sogenannten Flavor–Sorten. „Da gilt es, das Aroma zu maximieren“, so Lukas Locher.

Hopfen, der nach Melone oder Weißwein schmeckt

Gemeint sind etwa Sorten wie „Callista“, der im Geschmack an Maracuja erinnern soll. Auch die Sorte „Huell Melon“ mit einem leichten Geschmack nach Melone, der fruchtige „Mandarina“ oder „Blanc“ mit einer Weißwein–Note zählen dazu.

Diese Spezialsorten werden nun in den kommenden Tagen geerntet, auch die Sorte Herkules steht noch an. Sie zählen zu jenen, die eher später geerntet werden, während beispielsweise der „Tettnanger“ eine der ersten Sorten ist. Auch beim Hopfengut macht diese Sorte noch rund ein Drittel des gesamten Anbaus aus. Das Hopfengut stellt derzeit auf Bio–Anbau um, die Umstellungszeit dauert insgesamt drei Jahre.

Lukas Locher vom Hopfengut in Siggenweiler schaut sich die Qualität des getrockneten Hopfens an. Noch knapp zwei Wochen dauert die Ernte voraussichtlich. (Foto: Linda Egger )

Ein Teil des Hopfens, insgesamt rund ein Drittel der Gesamtfläche, sind ab diesem Jahr schon fertig umgestellt, sodass Lukas Locher in diesem Jahr erstmals fertig zertifizierten Bio–Hopfen verkaufen kann. Auch noch einige weitere Betriebe im Anbaugebiet Tettnang haben sich auf den Weg in Richtung Bio gemacht. Im Argental gibt es mit dem Demeterhof Bentele zudem einen echten Pionier auf diesem Gebiet, der schon seit rund 30 Jahren nach Bio–Standards arbeitet.

Flavor–Sorten sind gut für Klimawandel gewappnet

Lukas Locher ist grundsätzlich zufrieden mit der bisherigen Ernte, auch wenn die Trockenheit und Hitze des Sommers durchaus ihre Spuren hinterlassen habe. Dennoch sei der Bio–Hopfen gut durch das Jahr gekommen — und er habe auch Abnehmer dafür gefunden. Aktuell sei die Nachfrage im Bereich Bio–Hopfen jedoch etwas verhaltener als sie schon war.

„Wir spüren eine Art Vorsicht bei vielen Brauereien. Man merkt, dass Bio dort aktuell angesichts von Energiekrise und anderen Herausforderungen nicht die höchste Priorität hat und viele erstmal abwarten wollen“, sagt Lukas Locher.

Spezialsorten wie der Flavor–Hopfen seien für den Bio–Anbau in der Regel sehr gut geeignet — und könnten noch viel verbreiteter werden, wenn die Brauereien sie entsprechend abnehmen würden.

„Viele Flavor–Sorten sind ideal geeignet, was die Klimaherausforderungen betrifft und kommen damit viel besser zurecht — aber es braucht eben auch die Käufer“, so der Hopfenbauer. Noch seien diese speziellen Sorten jedoch eine Nische.

Für die Zukunft könne er sich jedoch sehr gut vorstellen, dass widerstandsfähige Sorten eine Lösung sein könnten, um gegen zunehmende Wetterextreme und deren Auswirkungen gewappnet zu sein. „Die beste Antwort auf den Klimawandel ist meiner Meinung nach, die richtige Sorte im Boden zu haben“, meint Lukas Locher.