In der Lindauer Straße geht es voran, am Freitag ist Richtfest gewesen. Quasi kurz vor Schluss, denn nun ist auch das letzte Gebäude hochgezogen. Bis Ende September soll dann auch die letzte der 18 Wohnungen in diesem zweiten Bauabschnitt bezugsfertig sein.

Außerdem gibt es drei Gewerbeeinheiten. Der Außenbereich soll bis spätestens Ende des Jahres stehen, sagt Kathrin Senn. Die Familie Senn steht hinter dem Projekt Verlagsquartier. Die Firma teba war seit 2016 mit an Bord.

Bald wieder beide Fahrspuren

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt hatten im Frühjahr 2021 begonnen. Zuvor war im ersten Bauabschnitt das Gebäude Lindauer Straße 9 fertiggestellt worden. Herausfordernd sei teils die Materialbeschaffung gewesen. Die Kostensteigerungen schlugen kaum durch, weil die großen Gewerke bereits zuvor fixiert waren, so Kathrin Senn.

Für Verkehrsteilnehmer ändert sich dann wieder einiges: Ab Oktober sollen beide Fahrspuren zur Verfügung stehen. Damit ist dann wieder die direkte Ausfahrt aus der Innenstadt möglich.