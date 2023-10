Bankmitarbeiterin vereitelt Betrug

Eine Bankangestellte hat am Mittwoch in Tettnang gerade noch rechtzeitig einen Betrug vereitelt. Eine Seniorin war laut Polizeibericht kurz davor, einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag an Fremde zu übergeben, nachdem Betrüger sie angerufen hatten. Sie schenkte der Geschichte der angeblichen Polizisten glauben, wonach ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die geforderte Kaution, die zur Abwendung einer bevorstehenden Haftstrafe ihrer Tochter fällig sei, wollte die gutgläubige Frau am Bankschalter abheben. Die aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde hellhörig und informierte die Frau über die Betrugsmasche, woraufhin die Seniorin Anzeige bei der Polizei erstattete.