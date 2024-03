Tettnang

Auto gestreift und davongefahren

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Nur gelbe Lackantragungen hat ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr an der Unfallörtlichkeit in der Hopfenstraße zurückgelassen. Der Unbekannte hatte einen am Straßenrand geparkten Mercedes-Kleinbus beim Vorbeifahren gestreift und dabei Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro angerichtet, wie die Polizei mitteilt.