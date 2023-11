Auswärts zeigt die SG Argental das etwas andere Gesicht

Nicht an die im bisherigen Saisonverlauf guten Leistungen auf fremdem Parkett haben die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental am Wochenende anknüpfen können. Bei der SG Lauterstein-Treffelhausen-Böhmenkirch hieß es 27:30 aus Sicht der „Hummeln aus dem Argental“.

Die hatten es ‐ im Vergleich zu vergangenen Spielen ‐ an Leichtigkeit und Tempo vermissen lassen; und das von Beginn an. Dennoch blieb die Begegnung zunächst ausgeglichen (6:6, 20.). Mit zunehmender Spieldauer machte sich jedoch die vergleichsweise hohe Anzahl an technischen Fehlern und ausgelassenen Torchancen bemerkbar, sodass sich die Gastgeberinnen leichte Vorteile erspielten und zur Pause mit 13:11 führten. Die von SGA-Trainer Frank Beccara erhoffte Reaktion blieb im zweiten Abschnitt zunächst aus, denn das Spiel seiner Mannschaft blieb zu fehlerhaft. Dennoch wehrte sich die SG Argental nach Kräften und steckte nicht auf.

Trotz der Niederlage sieht der Trainer sein Team auf Kurs

Angetrieben von Spielmacherin Saskia Fimpel und Rückraumshooterin Amela Celahmetovic ‐ die zusammen 16 Treffer erzielten ‐ kämpfte sich die SG Argental in der Schlussphase heran. Allerdings schafften die Gäste die Wende nicht mehr, weil nach dem Anschlusstor zum 24:25 (55.) erneut Vieles Stückwerk blieb beziehungsweise nicht nach Wunsch verlief. Die Gastgeberinnen setzten sich daher vorentscheidend auf 28:25 ab, in den letzten zwei Minuten war eine Aufholjagd so unmöglich. Am Ende musste die SGA eine verdiente 27:30-Niederlage hinnehmen. „Das, was uns in den vergangenen Wochen eigentlich ausgezeichnet hat, haben wir gegen die SG LTB über weite Strecken vermissen lassen“, sagte Beccara. „Wir haben fast schon lethargisch und ziemlich kraftlos agiert. Erfreulich ist aber, dass wir uns trotz dieser Niederlage voll auf Kurs befinden.“

Mit drei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen liegt die SG Argental auf Tabellenrang vier und hat nun ein spielfreies Wochenende. „Wir werden die Zeit nutzen, um unsere Wunden zu lecken und neue Kraft für die nächste schwere Aufgabe zu tanken“, meint Beccara. Am Samstag, 18. November (17 Uhr), ist sein Team beim SC Vöhringen zu Gast.

SGA: Heineck, Wortmann, Sepp; Fimpel (9/1), Celahmetovic (7), Brentel (5), Krebs (3/2), Dollmann (3), Bohner, Kunz, Brugger, Liss, Diemer.