Schon die erste Band, Thin Mother, quasi eine Flieger–Institution, hat sich am Samstag mit Rock–Klassikern in die Herzen der Menschenmenge mittleren Alters zwischen Flieger und BayWa–Parkplatz gerockt.

Zum Abschluss ihres Teils ließen es die Tettnang–Rocker mit „Smoke On The Water“ von Deep Purple, „We Will Rock You“ von Queen oder „Time“ von Pink Floyd ordentlich krachen. Immer wieder beeindruckend ist deren Zusammenspiel und die Stimme von Frontmann Wolli Locher.

Bei der Rockanarchie geht es dann zur Sache

Nach einem ruhigeren Zwischenact mit der Stuttgarter Griechin Vicky Lampidi ging es mit Rockanarchie zur Sache. Die stiegen mit „Highway Star“, von Deep Purple, gleich voll ein — und weiter ging es mit den Superhits des Hardrock von Led Zeppelin bis ZZ Top.

Beeindruckend: Rockstimme und Performance von Sänger Ronny Romero. Thomas Blug brillierte, fast schon wie erwartet, als „Strato–King of Europe“ an der Gitarre und betonte, sich auch beim 10. Konzert „im und um den Flieger“ sehr wohl zu fühlen.

Mitreißende Soli, besonderes Zusammenspiel

Einen besonderen Akzent in die Rockanarchie brachte Keyborder Martin Gerschwitz, der auf Auftritte mit vielen bekannten Bands zurückschauen kann.

Für die Rockbasis am Bass sorgte souverän Rudi Spiller, ergänzt am Schlagzeug vom bekannten Drummer Ralf Gustke. So jagte ein Rockhit den anderen, immer mit mitreißenden Soli oder besonderem Zusammenspiel.

Huber will Open–Air–Serie nun doch fortsetzen

Organisator und Flieger–Wirt Hardy Huber freute sich, ganz seine Art, vorn an der Bühne mit. Auch vom Zuschauerinteresse und der allgemeinen Begeisterung war er angetan, immerhin war das Konzert im Freien mit 800 Besuchern ausverkauft.

„Dass Bürgermeisterin Regine Rist auch gekommen ist, ist mir auch eine Ehre“, sagte Huber, der die Open–Air–Serie nun wohl doch fortsetzen wird, „obwohl die Organisationsarbeit im Laufe der Jahre nicht leichter fällt.“