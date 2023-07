Traditionell geblieben ist die Begeisterung fürs Sportfest, auch bei der diesjährigen Wochenendveranstaltung. Das hat am Freitag mit den Turnieren der 24 Mannschaften in zwei Gruppen beim „Gerümpelturnier“ begonnen. Die Mannschaften der Stammtische und der Vereine haben alles gegeben.

Bei den Stammtischen hat sich als Siegermannschaft die „VoBa Tettnang“ den ersten Platz geholt, nicht der „FC Wadenkrampf“oder der „FC Dauerstramm“. Bei den Vereinsmannschaften schaffte es die „Blutreitergruppe“ auf den ersten Platz.

Nicht durchsetzen konnten sich trotz vorderen Plätzen in der Originalitätswertung die Mannschaften „JägermeisterInnen“, „Ballertdasdarein Istanbul“ oder die „Ex–Zivis“.

„Mäßiges Wetter, aber beste Stimmung bis in die Morgenstunden“, bilanzierte Festorganisator und Vorstandsmitglied Timo Albano. Denn im Anschluss war Fallschirmparty mit DJ–Alex. Schließlich gab es an allen Tagen einen Verpflegungsstand und mehrere Theken, von Cocktail– über Keller bis zur Weizentheke.

Viele Spiele für die Kinder

Der A&R Jugendcup war am Samstag ebenfalls bestens besucht, obwohl manche Mütter ihre spielfreudigen Kinder erst aus dem Zeltlager abholen mussten. So waren bei der D–Jugend sechs Mannschaften dabei, erste wurde der FV Ravensburg. Die E–Jugend war mit acht Mannschaften am Start, mit dem SV–Amtzell als Gewinner.

Bei der F–Jugend, ebenfalls mit acht Mannschaften, war der SC Bürgermoos ganz vorne. Die G -Jugend, wie üblich ohne Wertung gespielt, war dafür mit nicht weniger Spielfreude und Spaß dabei, wie Turnierleiter Matthias Gutensohn, feststellte. Den Erinnerungspreis gab es für alle Teilnehmenden. Cheforganisator Timo Albano sagte, es habe sich bewährt, den Jugendcup ins Sommerfestwochenende einzubinden. Verzichtet habe man daher, wie schon im letzten Jahr, auf die Fahrrad–Rally sowie auf den Disco–Flohmarkt.

Außergewöhnliche Spiele bewältigen

Der Samstagabend startete mit einer Premiere, den „Spielen ohne Grenzen“. 19 Dreiermannschaftsteams im Alter von 6 bis 66 hatten sich gemeldet. Bei den Wettbewerben waren jede Menge Geschicklichkeit, Teamgeist — und zuweilen starke Nerven gefragt.

Zahlreiche Aufgaben ohne direkten Sportbezug mussten bewältigt werden. Viel Geschick erforderte zum Beispiel eine Bügelschlösseröffnungsübung auf Zeit, mit vier Schlössern und 10 Schlüsseln.

Die Teams mit besonderen Namen von „Die Glatzen“ bis zum „Sprudelstammtisch“ gaben vor den strengen Zeitnehmern und Schiedsrichtern des SV Tannau ihr Bestes, ob im Engelskostüm, Spezial T–Shirt oder Hawaii–Hemd.

Als Gewinnermannschaft ging schließlich „Yeast Sweet“ vom Platz unter dem Fallschirm, die sich knapp vor dem „Getränkestadel Heine“ behaupten konnten. Für muntere Unterhaltung sorgten am Samstagabend die in der Region bekannten Kapelle „Folxtrott“.

Der Sonntag startete mit einem Festgottesdienst, den Pfarrer Angelo hielt, begleitet vom Musikverein Krumbach. Nach dem Frühschoppen spielten schließlich beim Pokalturnier des Tannauer–Sommerfests acht Mannschaften aus der näheren Umgebung. Das Ergebnis vom Pokal– Turnier am Sonntag wird noch nachgereicht.