Ausbildung für Hauswirtschafterinnen startet neu

Bei der Akademie der Maschinenringe können Interessierte binnen neun Monaten einen qualifizierten Berufsabschluss in Hauswirtschaft erwerben. Die beste Absolventin des Jahrgangs 2023 hat genau diesen Weg gewählt und erreichte die Traumnote 1,24.

Neun Monate haben die zehn Schülerinnen des Lehrgangs „Vorbereitung auf die Externenprüfung zum/zur Hauswirtschafter/in in Teilzeit nach § 45.2 BBIG“ bei der Akademie der Maschinenringe gepaukt, gekocht und organisiert. Ende Juli erhielten sie in Bad Grönenbach den Lohn für ihren Fleiß: Die Urkunden als geprüfte Hauswirtschafterinnen. Für Elfi Hägele, die Sprecherin des Lehrgangs, war es ein besonderer Moment. Sie absolvierte die Prüfung als Beste des gesamten Jahrgangs mit 107 Teilnehmerinnen mit der Gesamtnote 1,24. Auch ihre neun Mitschülerinnen schlossen die Ausbildung mit Bravour ab.

Die Qualifizierung „Vorbereitung auf die externe Prüfung zum/zur Hauswirtschafter/in“ bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, binnen neun Monaten einen schulischen Abschluss zu erwerben, ohne den Bildungsgang an einer Schule besucht zu haben. Denn die Voraussetzungen für die Zulassung zur Externenprüfung und die Anforderungen in der Prüfung selbst entsprechen denen der regulären Bildungsgänge. Mit dem Abschluss finden Hauswirtschafter/innen vielfach Beschäftigungen in landwirtschaftlichen Betrieben, aber eben auch bei den Maschinenringen.

Auch bei Elfi Hägele war es der Maschinenring, der sie dazu brachte, den Lehrgang zu absolvieren. „Mein Mann ist Maschinenringmitglied“, erzählt sie. Und so habe sie von dem Kursangebot erfahren und sich angemeldet. Und die 48–Jährige hat den Schritt nach eigenen Worten nicht bereut. Auch wenn sie zu Beginn skeptisch war, das Lernpensum zu bewältigen, entwickelte sie sich sehr schnell zum Fels in der Brandung ihrer Mitschülerinnen. Sie gab ihren Kolleginnen, allesamt Frauen im Alter zwischen 40 und 48 Jahren, Halt und Motivation.

Der Lehrgang findet zum größten Teil im virtuellen Klassenraum statt. So können die Teilnehmerinnen ortsunabhängig am Unterricht teilnehmen. Die Kursteile sind als ganztägige Blöcke angelegt. Dazu gehören auch zwölf Praxistage, an denen die Teilnehmer das Gelernte direkt anwenden. Ihre Prüfung und die Praxistage legen die Teilnehmer an der Landwirtschaftsschule in Kempten ab. Mit ihrem Abschluss in der Tasche sucht Elfi Hägele jetzt nach neuen Zielen. Weil sie von ihren Mitschülerinnen so viel positives Feedback erhalten habe, überlege sie gerade, selbst den Weg Richtung Ausbilder einzuschlagen. „Oder ich mache mich eben doch noch selbstständig mit einem Hofcafé“, sagt die Hauswirtschafterin.

Hubert Hengge, Geschäftsführer des Maschinenrings Tettnang, sieht in der Qualifizierung eine große Chance, die drohenden Lücken beim hauswirtschaftlichen Nachwuchs zu schließen. „Wir würden gern mehr Quereinsteigerinnen beschäftigen“, sagt er, aber ohne passenden Abschluss sei das kaum möglich. Die Qualifizierung ermögliche es den Bewerberinnen hingegen, als Fachkräfte beim Maschinenring einzusteigen. Um an dem Online–Lehrgang teilnehmen zu können, müssen die Interessenten mindestens viereinhalb Jahre hauswirtschaftliche Tätigkeit im eigenen oder einem Fremdhaushalt nachweisen können und über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen.

Auch in diesem Jahr bietet die Akademie der Maschinenringe den Lehrgang wieder an. Start ist der 18. September, die Ausbildung läuft in zehn Online– und drei Praxis–Blöcken bis Juni 2024. Der Lehrgang ist zertifiziert und schließt mit der staatlich anerkannten Hauswirtschafterin ab.

