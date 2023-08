Beim Tanzen auf dem Jahrmarkt haben sich Maria Theresia und Josef–Karl Genal vor mehr als 70 Jahren kennengelernt. „Vielleicht sehen wir uns mal wieder — so haben wir uns damals voneinander verabschiedet“, erzählt das Paar.

Sie sahen sich wieder. Dieses Mal beim Tanzen im „Adler“ in Mariabrunn. Die Beiden verliebten sich ineinander und am 19. August 1953 wurde standesamtlich geheiratet. Kirchlich getraut wurden sie am 29. September des gleichen Jahres. Die Braut war damals 21, der Bräutigam 22 Jahre alt.

Es ist wirklich eine Gnade, so lange Zeit gemeinsam verbringen zu dürfen und immer noch gut miteinander auszukommen, Maria Genal

Am 19. August 2023 können Maria und Josef Genal nun auf 70 Ehejahre zurückblicken und die sogenannte „Gnadenhochzeit“ im Kreis ihrer Familie feiern. „Es ist wirklich eine Gnade, so lange Zeit gemeinsam verbringen zu dürfen und immer noch gut miteinander auszukommen“, bestätigt Maria Genal.

Den Haushalt schmeißen sie gemeinsam

Zum Gratulieren ist auch Tettnangs Bürgermeisterin Regine Rist gekommen. Sie hat dem Paar Glückwünsche, eine Urkunde sowie ein Präsent der Stadt Tettnang überreicht. Doch wie schafft man es, so viele Jahre harmonisch zusammenzuleben?

Seit Josef Genal in Rente ist, hilft er seiner Frau regelmäßig im Haushalt. „Wir kochen miteinander und teilen die Arbeit auf“, sagen sie. Doch schon vorher habe man sich immer gegenseitig unterstützt. „Es ist nie so gewesen, dass meine Frau nur allein für den Haushalt zuständig war“, betont Josef Genal.

Maria und Josef Genal erzählen, dass sie immer viel gearbeitet haben. Sie war als Hauswirtschafterin und er als Kraftfahrer tätig. Josef Genal stammt aus einer Zimmermannsfamilie aus Bergatreute und hätte diesen Beruf ergreifen sollen.

Doch nach einer Verletzung bei dieser Tätigkeit habe er sich umentschieden und sei an den Bodensee „abgedüst“. Da er immer schon von Motoren fasziniert war, war er 28 Jahre, bis zur Rente, als Kraftfahrer bei der Stadt Friedrichshafen tätig.

Elterlichen Hof zum Wohnhaus umgebaut

Gewohnt hat das junge Paar zunächst im Elternhaus von Maria Genal in Hagenbuchen. Dort ist auch die erste Tochter zur Welt gekommen. Dann wohnte die Familie elf Jahre in Pfingstweid zur Miete. Dort wurden die beiden weiteren Kinder, eine Tochter und ein Sohn, geboren.

Im Jahr 1967 konnte das Ehepaar den elterlichen Hof von Maria Genal in Hagenbuchen übernehmen. In mühsamer Eigenleistung haben sie den Hof zu einem gemütlichen Wohnhaus umgebaut, in dem das Paar sich bis heute wohl fühlt. Der Sohn lebt mit seiner Familie in unmittelbarer Nachbarschaft. Das Ehepaar Genal hat sieben Enkel und sechs Urenkel.

Maria und Josef Genal sind beide über 90 Jahre alt, was man ihnen jedoch nicht ansieht. Sie wirken fit und lebensfroh. „Bis vor kurzem bin ich noch Fahrrad gefahren“, erzählt Maria Genal. Doch mittlerweile habe ihr Sehvermögen nachgelassen, deshalb gehe das bedauerlicherweise nicht mehr. Wandern, Skifahren, Schwimmen und Tanzen gehörten zu den weiteren Hobbies.

Reisen mit dem Motorrad

Eine ganz besondere Leidenschaft des Ehepaars waren weite Reisen mit dem Motorrad. „Bis nach Ungarn und zur griechischen Halbinsel Peleponnes sind wir gefahren“, schwärmen die beiden.

Nach dem Kauf einer schweren Reisemaschine sei es dann leider zu einem unverschuldeten, schweren Unfall gekommen. „Das war nicht einmal auf einer großen Tour“, erzählen sie. Maria Genal musste danach längere Zeit im Krankenhaus bleiben, ihr Mann war weniger stark verletzt.