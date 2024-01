Das Lesen von Online-Medien auf dem Tablet oder Ebook-Reader hat viele Vorteile: Statt schweren Bücherstapeln für die Urlaubslektüre reicht ein kleines, leichtes Gerät im Koffer, und Dunkelheit ist auch kein Hindernis mehr für das Lesevergnügen. Kein Wunder, dass die Onleihe auch in der Tettnanger Stadtbücherei seit Jahren steigende Zugriffszahlen verzeichnet. Gleichzeitig birgt sie jedoch auch Nachteile gegenüber dem klassischen Stöbern vor dem Bücherregal.

Für Bücherei-Leiterin Cosima Kehle ist es ein Balanceakt, sagt sie - einerseits zeitgemäße, digitale Angebote zu bieten und andererseits weiterhin auch den Anspruch der Bücherei als Anlaufstelle und als Treffpunkt vor Ort zu erfüllen.

Tettnang ist Mitglied bei der Onleihe Bodensee-Oberschwaben, einem Verbund öffentlicher Bibliotheken aus der Region, der 2013 an den Start ging. Die Zahl der Online-Ausleihen ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen.

Anteil an Online-Medien nimmt zu

So seien in Tettnang im Jahr 2023 insgesamt mehr als 18.800 Medien über die Onleihe ausgeliehen worden, bei den physischen Medien vor Ort waren es insgesamt rund 113.000. Cosima Kehle vermutet, dass der Anteil an Online-Ausleihen in den kommenden Jahren noch weiter zulegen wird.

Die Online-Medien im Verbund werden für alle teilnehmenden Bibliotheken gemeinsam erworben, rund 90.000 Euro geben die Kommunen im Jahr dafür aus.

Die Onleihe habe auch das Nutzungsverhalten in der Bücherei ein Stück weit verändert, sagt Cosima Kehle. „Wir haben inzwischen auch Leser, die das ganze Jahr über in Asien sind oder Leute, die in Stuttgart wohnen“, erzählt sie. Um die Angebote der Bücherei zu nutzen, müsse man nicht mehr unbedingt vor Ort sein, selbst die Jahresgebühr lässt sich mittlerweile online bezahlen.

Zufällige Funde werden schwieriger

Ein paar Nachteile birgt das digitale Angebot dennoch: „Die Onleihe setzt eine gewisse Kompetenz voraus und man sollte vorher schon grob wissen, wonach man sucht“, so Kehle. Denn während man sich beim Besuch vor Ort in der Bücherei einfach treiben lassen kann und beim stöbern in den Regalen auch mal durch Zufall auf ein Buch stößt, das einen interessiert, gibt es diese Möglichkeit bei der Onleihe nicht.

Stattdessen müssen Nutzer hier in der Regel gezielt beispielsweise nach Schlagworten oder bestimmten Autoren suchen. Um dennoch eine Art Wühltisch zu bieten, haben sich Cosima Kehle und Andrea Zwießler für die Startseite der Onleihe etwas einfallen lassen und bestücken jede Woche Themensammlungen, in denen jeweils passende Titel vorgeschlagen werden.

Denn ansonsten schauen Nutzer meist nur die ersten paar Ergebnisseiten bei ihrer Suche durch. Ältere Titel, die erst weiter hinten gelistet werden, würden dabei oft übersehen, obwohl sie genauso lesenswert seien.

Auch ältere Nutzer lesen gerne online

Das Angebot werde gut genutzt, viele Bücher seien schon für Monate vorgemerkt. Nicht mit der Bibliothek mithalten kann die Onleihe in Sachen persönlicher Beratung. Wenn jemand ein bestimmtes Buch sucht und den Titel nicht genau weiß, können die Bücherei-Mitarbeiterinnen oft nach einer kurzen Beschreibung schon weiterhelfen und das passende Buch aus dem Regal ziehen. Bei der Online-Suche tue man sich da oft schwerer, meint Cosima Kehle.

Dabei seien es gar nicht die ganz jungen Leser, die das Online-Angebot am meisten nutzen würden. Die größte Nutzergruppe bewegt sich eher im mittleren Alter, aber auch Senioren schätzen das Lesen am Ebook-Reader - unter anderen, weil sich dabei die Schriftgröße beliebig vergrößern lässt.

Der absolute Renner bei den Online-Medien seien nach wie vor Romane für leichte Unterhaltung, Krimis sowie Hörbücher. Letztere seien ein großer Trend, sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinderbereich. Die Zeit mit den meisten Ausleihen sei traditionell rund um die Sommerferien - „Im Urlaub haben die Leute am meisten Zeit zum Lesen“, bemerkt Cosima Kehle.