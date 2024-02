Sie hat alles versucht, um ihre Position im Rathaus zu halten, doch am Ende musste sich auch Bürgermeisterin Regine Rist den Narren geschlagen geben. Hopfennarren, Gickeler, Rote Spinnen und Gätterlet stürmten am Donnerstagmittag das Rathaus, das fortan entmachtet war.

Beobachtet von zahlreichen Zuschauern, die fröhlich mitschunkelten und -sangen, zogen der Fanfarenzug Montfort und die Stadtkapelle auf den Montfortplatz. Zunftmeister Michi Abele forderte die Rathausspitze zur Kapitulation auf, die sich natürlich mit Händen und Füßen wehrte - oder zumindest mit einer sturköpfigen Fahne, die aus dem Fenster wedelte und die Aufschrift trug: „Mir ergäbet uns it! Mompfort Juhe.“

Udo Kienzle kam traditionsgerecht auf seinem Steckenpferd vom Schloss her angeritten und überbrachte die frohe Botschaft, dass die Narren ja zu Hilfe eilen könnten, um das Rathaus in Beschlag zu nehmen. Gesagt, getan: Auf Bitten des Zunftmeisters hin kam die Gickelerschar schließlich angestürmt, gefolgt vom restlichen Narrenfolk.

Wenn schon der Himmel am Gumpigen Donnerstag nur Grautöne und zeitweise sogar Regen zu bieten hatte, brachten immerhin die bunten Häser und die Verkleidungen der Zuschauer ordentlich Farbe ins Städtle.

Die roten Spinnen führten Bürgermeisterin Regine Rist schließlich gefesselt aus dem Rathaus, sodass der Rathauschefin nichts anderes übrig blieb, als den Narren das Zepter beziehungsweise den goldenen Rathausschlüssel zu überlassen. Ein extra Lob gab es anschließend von Michi Abele dafür, dass sie als erstes Stadtoberhaupt den Kapitulationsspruch frei gesprochen und nicht abgelesen habe.

Närrisches Treiben den ganzen Tag

„Gerade konntet ihr es selbst erleben: Das Rathaus ist uns übergeben. Wir Narren sind jetzt Herr im Haus, drum rufe ich die Fasnet aus“, verkündete der Zunftmeister, begleitet von lautem Rätschen und Jubel sowie dem obligatorischen „Montfort - Jehu“.

Mit dem Tettnanger Narrenmarsch ging es schließlich hinauf zum Bärenplatz, wo der große Hopfennarr als Narrenbaum aufgestellt wurde und nun die ganze Hochfasnet über die Herrschaft der Narren anzeigt. Närrisches Treiben herrschte in der Innenstadt den ganzen Tag lang: Bereits am Vormittag fanden nach der Schülerbefreiung die Gickelerspiele auf dem Bärenplatz statt, am Nachmittag folgte das Narrenkappen-Wettschlenzen und auch an der neuen Tettnanger Erlebbar in der Karlstraße herrschte durchgehend Hochbetrieb.