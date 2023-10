Argentals Minikader geht die Kraft aus

Mit lediglich neun Spielern hat der Frauen-Landesligist SG Argental die Reise zum Gastspiel bei der HSG Bargau/Bettringen angetreten. Der Minikader hielt lange dagegen, zur Pause stand es in der Uhlandhalle in Schwäbisch Gmünd nur 15:13 für die Gastgeberinnen. In der zweiten Halbzeit ließ die Gegenwehr des Teams von Trainer Frank Beccara aber erheblich nach, sodass Bargau/Bettringen einen klaren 35:22-Auftaktsieg landete. Für Argental war es die erste Niederlage im dritten Saisonspiel.

In den ersten 20 Minuten lieferten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Mal lag Bargau/Bettringen vorne und mal lag Argental vorne. Die letzte Führung der SG besorgte die achtfache Torschützin Saskia Fimpel in der 20. Minute. Nach Fimpels Treffer zum 11:10 wurde die Begegnung immer einseitiger.

Beste Torschützin setzt den Schlusspunkt

Lea Bohner (30.) und Marie Dollmann per Siebenmeter (32.) verkürzten zwar noch zum zwischenzeitlichen 14:15. Doch in der Folge gestaltete Bargau/Bettringen die Begegnung klar für sich. Dem Sturmlauf der HSG hatte Argental in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen. Oftmals erfolgreich war Anja Schwenk, die alle sechs Siebenmeter verwandelte und insgesamt neun Tore zum klaren HSG-Erfolg beisteuerte. Ihr war auch der letzte Treffer der Begegnung am Sonntag vorbehalten: 46 Sekunden vor Schluss nutzte sie einen Strafwurf zum 35:22.

Für Argental steht am Samstag das vierte Auswärtsspiel in Folge an. Ab 18 Uhr gastiert das Beccara-Team in der Sporthalle Längenfeld bei der TSG Ehingen.

Für die SG Argental spielten: Heineck, Wortmann (Tor); Jäger, Bohner (3 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Fimpel (8), Brugger (5, 1/0), Krebs (4, 2/1), Lehmann, Dollmann (2, 3/1).