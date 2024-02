Argentals B-Jugend besiegt den Tabellenletzten

Der weiblichen B-Jugend der SG Argental ist in der Handball-Württembergliga der dritte Saisonerfolg gelungen. Im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht SSV Dornbirn Schoren siegte der Drittletzte deutlich mit 32:23 (16:12).

Argental nahm sich für die Partie am ersten Februarwochenende auch wegen des Hinspiels viel vor. Dornbirn fuhr Mitte Oktober gegen den Aufsteiger den ersten und einzigen Saisonsieg ein (31:28). „Wir haben uns damals unglücklich und vermeidbar schlagen gelassen“, meint die SG Argental in ihrem Bericht.

Die Revanche ist geglückt

Im Rückspiel in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang sollte sich das auf keinen Fall wiederholen. Und dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist dem Argentaler Nachwuchs die Revanche auch geglückt. Von Anfang an war die Mannschaft konzentriert. Aus einer stabilen Abwehr heraus führten sie schnell 4:1. Jedoch kam Dornbirn nun deutlich besser ins Spiel. Im SGA-Angriff häuften sich die technischen Fehler und auch die Verteidigung fand teilweise gar keinen Zugriff mehr aufs Spiel der Dornbirnerinnen. Allerdings ließen die Gastgeberinnen die Köpfe nicht hängen. Trainerin Wiebke Krause nahm eine Auszeit und stellte die Abwehr um. Das brachte die nötige Sicherheit. Vor allem Emily Hanjohr hielt die Argentaler Defensive zusammen und legte den Grundstein für viele Ballgewinne zur Halbzeitführung (16:12).

Das nächste Spiel ist beim Tabellenvorletzten

Durch schöne Kombinationen im Angriff wurde die Führung kontinuierlich ausgebaut. Auch die Abwehr arbeitete jetzt wie gewohnt kompakt, sodass jedes Tor der Vorarlbergerinnen hart erkämpft werden musste. Maren Schneider setzte mit einem Doppelpack den Schlusspunkt zum verdienten 32:23 Sieg. „Jede Feldspielerin konnte sich erfreulicherweise in die Torschützenliste eintragen und auch die Torhüterinnen zeigten eine gute Leistung“, so das Fazit der SGA, für die es das zweite Spiel im neuen Jahr war. Der Auftakt bei der HSG Fridingen/Mühlheim ging mit 21:27 verloren. Ihren nächsten Auftritt hat die Mannschaft am Sonntag, 25. Februar, 12 Uhr beim Vorletzten TV Spaichingen.

Für die SG Argental spielten : Brancazio, Sepp (Tor); Schneider, Hanjohr, Kollmann, Rukavina, Bonfert, Block, Dollmann.