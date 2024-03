Argental liefert dem neuen Tabellenführer eine Partie auf Augenhöhe

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental haben bei ihrem Auswärtsspiel gegen die TSG Schnaitheim beinahe etwas mitgenommen. Bei der 29:31 (14:17)-Niederlage fehlte der dezimierten SGA etwas Wurfglück sowie die nötige Nervenstärke von der Siebenmeterlinie.

Gerade einmal zehn Spielerinnen standen Frank Beccara, Trainer der ersten SGA-Frauenmannschaft, beim Gastspiel in der Schnaitheimer Ballspielhalle zur Verfügung. Immerhin war Stammkeeperin Anika Sepp zurück im Team. Nachdem die als Tabellenzweiter ins Spiel gegangene TSG den besseren Start erwischte und in der dritten Minute mit 2:0 führte, fanden die Gäste aus der Bodenseeregion zu ihrem Rhythmus.

Durch Zeitstrafen im Hintertreffen

Die Erste der SG Argental glich nicht nur aus, sondern ließ sich im weiteren Spielverlauf nicht mehr abschütteln - 7:7 (14.). Bis, ja bis Argental nach erhaltenen Zeitstrafen ins Hintertreffen geriet. 7:11 hieß es in der 16. Minute und selbst bis kurz vor der Halbzeit lag die TSG stets in Führung. Sie machte mehr aus den sich bietenden Chancen und ließ am eigenen Kreis weniger zu. Folgerichtig ging es mit 17:14 für Schnaitheim in die Pause.

Wir sind in entscheidenden Situationen nicht clever genug. SGA-Trainer Frank Beccara

Auch im zweiten Durchgang standen sich die SGA-Handballerinnen mitunter selbst im Weg - insbesondere eben bei Strafwürfen. Vier Siebenmeter von drei verschiedenen Schützinnen landeten nicht im gegnerischen Tor. Als es in der 40. Minute 16:22 aus Sicht der Argentalerinnen hieß, witterten die ersten Heimfans eine Vorentscheidung. Doch es sollte anders kommen. Die Mannschaft um Spielmacherin Saskia Fimpel legte noch einmal einen Zahn zu. Oder aber eine Schippe drauf. Mitte der 54. Minute stand es plötzlich nur noch 26:25 für die TSG-Handballerinnen.

Ein sehenswerter Treffer und ein technischer Fehler

Fortan entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Teams: Schnaitheim legte vor, Argental zog nach. Drei Minuten vor der Schlusssirene legte Frank Beccara die Grüne Karte am Kampfgericht ab: Auszeit für die SGA. Es sollte darum gehen, sich beim Stand von 28:28 mit einem angesagten Spielzug in Führung zu werfen. Es kam allerdings anders. Ein sehenswerter Treffer und ein technischer Fehler, der ebenfalls ein Tor zur Folge hatte, brachten schließlich die TSG Schnaitheim auf die Siegerstraße. Am Ende setzte sich der neue Spitzenreiter, knapp aber verdient mit 31:29 durch und feierte den elften Saisonsieg entsprechend lautstark.

Enttäuschung pur dagegen im SGA-Lager. Man hatte sich zwar nach Kräften gewehrt, aber die Belohnung für den gezeigten Kampfgeist verpasst. Oder, wie es SGA-Coach Beccara sagte: „Wir sind gut, aber in entscheidenden Situationen nicht clever genug. Das hat man bei unseren Siebenmetern gesehen. Ein Unentschieden wäre absolut verdient gewesen. Wir haben uns auch dieses Mal um unseren eigenen Lohn gebracht.“

Schon am Samstag geht es für die Erste der SGA weiter, wenn die auf Rang neun liegenden Tabellennachbarinnen der SG Burlafingen/Ulm in die Carl-Gührer-Halle nach Tettnang kommen (20 Uhr). „Da ist ein Sieg für uns natürlich Pflicht“, stellt Frank Beccara klar.

Für die SG Argental spielten: Sepp (Tor); Fimpel (7 Tore, 3 Siebenmeter/1 Tor), Celahmetovic (8), E. Brugger (4), Krebs (3, 2/1), P. Brugger (3), Dollmann (2), Bohner (1), Kunz (1, 1/0), Jäger.