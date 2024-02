Aller Widerstand ist zwecklos gewesen: Der närrischen Übermacht haben Langnaus Ortsvorsteher Peter Bentele und sein ganzes Rathausteam nicht standhalten können. Die Klosterbrüder, die Narrenzunft Laimnau und weitere Narren wie die Unterlangnauer Hennen, das war am Ende einfach zu viel.

Die Klosterbrüder hatten sogar einen fahrbaren Belagerungsglockenturm angefahren. Der Abtei geht es also recht gut - aber nicht so gut, wie zu erfahren war, dass es auch gleich noch für ein gescheites Dach gereicht hätte. So musste behelfsmäßig ein Blech herhalten.

Strenge Narren, hilfloser Ortsvorsteher

Für die Statik des Baukunstwerks wichtig war noch das Gegengewicht in Form eines Kastens samt mit einer in Klöstern mitunter sehr verbreiteten Flüssigkeit. „Das Wasser hat den Keim“, hoben die Klosterbrüder bei ihrer Entmachtungsrede denn auch die Vorteile angereicherter Flüssigkeiten hervor.

Ortsvorsteher Bentele, hilflos in Ketten, konnte sich nach harten Worten des gestrengen Laimnaier Narrenzunftmeisters Markus Fronius (“Den Peter erwartet keine Milde“) in einem unbeobachteten Moment das Mikrofon schnappen und seine über drei ausgedruckte Seiten gehende Rede vorlesen.

Wo sind die silbernen Teller?

Darin sprach er auch den sich jährenden Bauernaufstand im nächsten Jahr an: Damals sei der Klosterkeller ausgeraubt worden: Ohne Wein, Rauchfleisch und silberne Teller seien die Klosterbrüder von einst zurückgelassen worden.

Im jetzigen Langnauer Rathausgebäude indes war von diesem Mangel nichts mehr zu spüren - vielleicht bis auf die silbernen Teller. Wenn es sie in Langnaus Ortsverwaltung gibt, sind sie wahrscheinlich auch am gumpigen Donnerstag irgendwo in einem Schrank oder Safe eingeschlossen.

Kleine Glocke mit viel Hilfe

Angesichts ihres neuen, schillernden und schallenden Glockenturmes bezog sich die Aufgabe für Peter Bentele dann auch eher auf Bronze: Ob er denn die Glocke von Schiller auswendig kenne, war die Frage.

Nach einigem Herumgestolpere ging es dann mit einiger Hilfe zumindest an die Kurzfassung: „Loch in Erde, Bronze rin, Glocke fertig, bimm bimm bimm.“ Auch wenn es souffliert war, galt die Prüfung am Ende dann doch als bestanden.

Leidenschaftliches Argental

Und so ist es im leidenschaftlichen Argental: Nach einem Streit folgt die Versöhnung. Und statt in einem dunklen Keller bei Wasser und Brot auf den Fasnetsdienstag warten zu müssen, durfte am Ende auch Peter Bentele mitfeiern.