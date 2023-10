Anja Flock möchte Tettnangs neue Hopfenkönigin werden.

Die Tettnanger Hopfenkönigin 2023/2025 wird am 23. Oktober in der Halle in Obereisenbach gewählt. Fünf Kandidatinnen stellen sich der Wahl. Heute stellen wir Anja Flock vor.

Die 24-jährige lebt in Wittenberg bei Neukirch. Sie ist auf dem elterlichen Hopfen- und Milchviehbetrieb groß geworden. Anja hat Public Management studiert und arbeitet derzeit im Personalservice beim Landratsamt in Ravensburg.

Mit Begeisterung spielt sie Flügelhorn im Musikverein Wildpoltsweiler, ist in der Landjugend und geht gerne Wandern und Radfahren. Ein besonderes Erlebnis für sie war eine unvergessliche Wanderung: „Die Zugspitze an einem Tag rauf und runter gewandert“.

Auf die Frage, warum sie Hopfenkönigin werden möchte, sagt sie: „Mit Verbundenheit und Vertrautheit möchte ich die Besonderheit des Tettnanger Hopfens nach außen repräsentieren. Mein Wissen teilen und die Hopfenliebe weitertragen.“