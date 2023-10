Andrea Schupp möchte Tettnangs neue Hopfenkönigin werden.

Die Tettnanger Hopfenkönigin 2023/2025 wird am 21. Oktober in der Halle in Obereisenbach gewählt. Fünf Kandidatinnen stellen sich der Wahl. Heute stellen wir Andrea Schupp vor.

Die 25-jährige Andrea lebt auf dem elterlichen Hopfenbetrieb in Summerau bei Neukirch. Sie hat den einen Beruf im Bereich Anlagenbuchhaltung und Immobilienmanagement erlernt. Im Musikverein Wildpoltsweiler spielt Andrea das Flügelhorn.

Ein besonderes Erlebnis sei für sie, wenn der letzte Wagen bei der Hopfenernte geerntet wird. „Man weiß, dass wieder ein Jahr erfolgreich geschafft ist und sich die ganze Mühe übers Jahr gelohnt hat“, sagt sie. „Der Tettnanger Hopfen ist einzigartig und unverwechselbar. Genau wie die Menschen, die ihn anbauen. Meine Verbundenheit zu unserem Hopfen und zur Landwirtschaft möchte ich in dem Amt der Tettnanger Hopfenkönigin 2023/2025 nach außen tragen und repräsentieren“, sagt sie über ihre Motivation, sich zur Wahl zu stellen.

„Das Tettnanger Hopfenanbaugebiet wird auch im Jahr 2123 das schönste Anbaugebiet mit dem besten Aromahopfen sein, davon bin ich überzeugt“, meint sie auf die Frage, wie der Tettnanger Hopfen in 100 Jahren aussehen könnte.