Sicher habe das bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2019 niemand so erwartet oder beabsichtigt - und doch führte das Wahlergebnis am Ende dazu, dass aktuell nur eine einzige Frau im Tettnanger Gemeinderat sitzt.

CDU-Rätin Sylvia Zwisler hat diese Rolle, die sie nun seit rund viereinhalb Jahren innehat, als nicht immer einfach empfunden. Bei der nächsten Wahl 2024 darf die Frauenquote gerne wieder deutlich höher ausfallen, findet sie - und will daher Frauen Mut machen, zu kandidieren.

„Wir haben in Tettnang um die 50 Prozent Frauen, ich denke so etwa in diesem Anteil sollten sie auch in einem Gemeinderat vertreten sein“, sagt die CDU-Rätin. Eine einzige Frau auf 23 Männer - dies sei für eine Stadt in der Größenordnung von Tettnang eine sehr spezielle Situation.

An manchen Lebenswelten näher dran

Wie ein Gremium zusammengesetzt sei, könne sich ihrer Einschätzung nach durchaus in der Diskussionsführung und in Entscheidungen niederschlagen, so Zwisler. „Ich denke, Frauen sind unmittelbar näher dran an Alltagswirklichkeiten wie Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt oder der Art, wie Infrastruktur genutzt wird“, meint die Stadträtin.

„Ich denke schon, dass da nochmal andere Einflüsse kommen - Ich möchte nicht immer sagen bessere, aber andere“, stellt sie klar. Insofern sei es ihrer Ansicht nach wichtig, dass Frauen die Kommunalpolitik einer Stadt mitgestalten. Dabei habe sie durchaus Situationen in Erinnerung, in denen es ihrer Wahrnehmung nach eine Rolle spielte, dass sie die einzige Frau im Rat war.

Bessere Mischung würde andere Prioritäten bedeuten

Als Beispiel nennt sie die Vereidigung der neuen Bürgermeisterin - hier habe es in Tettnang jahrzehntelang die Tradition gegeben, dass der erste Bürgermeisterstellvertreter diese vornimmt. „Diesmal war es so, dass eine männliche Mehrheit im Gemeinderat sich veranlasst sah, das per Abstimmung zu bestimmen“, erklärt Zwisler. Die Abstimmung fiel knapp zugunsten von Hansjörg Bär (FW), dem dienstältesten Gemeinderat, aus, der die Vereidigung schließlich anstelle von Sylvia Zwisler vornahm.

Auch bei manchen Themen würden Frauen möglicherweise anders entscheiden, meint Sylvia Zwisler. „Ich bin überzeugt, dass mit einem besser gemischten Gemeinderat manche Prioritäten vielleicht anders gesetzt worden wären.“ Als Beispiele nennt sie das Tettnanger Baulandmodell, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum oder auch den städtischen Haushalt. „Wir Frauen sind gut im Haushalten, vielleicht auch vorsichtiger.“

Mit Blick auf die Kommunalwahl 2024 möchte sie Frauen ermutigen, sich aufstellen zu lassen: „Es macht auch einfach Freude, wenn man etwas erreicht, und man lernt selbst sehr viel.“