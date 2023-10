Insgesamt sechs junge Mädchen hat er umgebracht, eines davon in Tettnang: Der Kinder-Serienmörder Johann S. hat vor rund 100 Jahren sein Unwesen im Bodenseeraum getrieben und die Polizei jahrzehntelang im Dunkeln tappen lassen.

Erst nach dem sechsten Mord 1935 bei Haslach konnte er schließlich überführt werden ‐ und gestand dann schlussendlich auch den Mord, den er rund zehn Jahre zuvor in Tettnang begangen hatte.

Die Mordserie des aus Oberfranken stammenden Johann S. begann bereits im Juli 1907, als die zehnjährige Anna R. tot in der Laiblach bei Rickenbach in der Lindauer Gemeinde Reutin gefunden wurde. Im Januar 1913 fand man die neunjährige Anna F. im Tunnel der Bregenzerwaldbahn tot auf.

Maria P. wurde zunächst als vermisst gemeldet

Der dritte Mord geschah im Januar 1920 in Bregenz, wo die zwölfjährige Paula K. getötet wurde. Im August 1923 wurde die zwölf Jahre alte Notburga D. zwischen Eichenberg und Lutzenreuthe ermordet. Alle Taten folgten demselben Schema: Immer waren es junge Mädchen und alle waren sie zunächst sexuell missbraucht und anschließend umgebracht worden.

So war es auch im Dezember 1928 in Tettnang. Die damals zehnjährige Maria P. war zunächst als vermisst gemeldet worden. Am 1. Dezember war sie zwischen Tettnang und Bürgermoos verschwunden.

Am 4. Dezember 1928 berichtete das Amtsblatt des Oberamtsbezirks Tettnang von einer Suchaktion nach dem Mädchen aus Bürgermoos: Zwei Beamte der Kriminalpolizei Ravensburg hätten mit Hunden „das Gelände unterhalb Tettnangs und zum Teil den Seewald abgesucht, jedoch ohne Erfolg“, heißt es dort. Und weiter: „Die besorgten Eltern befürchten das Schlimmste.“

Amtsblatt berichtet über Beerdigung

Diese Befürchtung wurde bestätigt, als das Mädchen wenig später tot gefunden wurde. Auf dem Weg von Bürgermoos nach Tettnang war sie mit einem Papierknebel erstickt und vergewaltigt worden. Näheres über die Umstände der Tat oder den Fundort der Leiche ist nicht bekannt. Am 11. Dezember 1928 schrieb das Amtsblatt unter der Überschrift „Zum Mädchenmord“, dass Maria P. am 8. Dezember, eine Woche nach ihrer Ermordung, beerdigt worden sei.

In der Bevölkerung herrscht eine erregte Stimmung. Tettnanger Amtsblatt im Dezember 1928

Allerdings fehlte jede Spur vom Täter. Zwischen den Zeilen lässt sich im Bericht des Amtsblattes eine gewisse Kritik an der Ermittlungsarbeit herauslesen: „Die polizeilichen Nachforschungen, die etwas verzögert und allmählich einsetzten, haben immer noch nicht zur Ermittelung des Täters geführt, obwohl täglich Vernehmungen und Nachforschungen stattfinden“, heißt es dort.

Tettnanger Bevölkerung ist in Sorge

Der grausame Mordfall versetzte die Tettnanger in große Sorge. „In der Bevölkerung herrscht eine erregte Stimmung“, so beschrieb es das Amtsblatt damals. Zumindest eine Spur brachten die Ermittlungen dann offenbar hervor: Am 27. Dezember 1928, also knapp vier Wochen nach der Tat, titelte das Amtsblatt mit „Festnahme“ und berichtete davon, dass in Markdorf „unter dem Verdachte der Täterschaft ein 56 Jahre alter Landstreicher verhaftet worden“ sei.

Der Tatverdächtige stamme „aus dem Bayrischen“, sei vielfach bestraft und stehe auch im Verdacht, im Jahr 1920 bei Grünkraut einen „Landjäger erschossen zu haben“. Der Verdächtige befinde sich im Amtsgerichtsgefängnis in Tettnang, heißt es weiter. Ob es sich bei dem verhafteten Tatverdächtigen um den tatsächlichen Mörder Johann S. handelte, lässt sich anhand des Berichts nicht nachvollziehen.

War der Tatverdächtige Johann S.?

Die Möglichkeit besteht allerdings: Johann S. stammte aus Oberfranken, er galt als Streuner und führte ein Wanderleben. Lediglich das Alter passt nicht ganz ‐ im Amtsblatt ist die Rede von einem 56-jährigen Tatverdächtigen, Johann S. war zu dieser Zeit bereits 57 Jahre alt. Zu einer Verurteilung jedenfalls kam es damals offenbar nicht, denn Johann S. beging rund sieben Jahre später einen weiteren Mord.

Die achtjährige Maria Wilhelmine S. aus Hörbolz verschwand am Morgen des 19. September 1935 auf dem Weg in die Schule nach Unterreitnau spurlos. Erst Monate später wurde ihre Leiche in einem Waldstück bei Lochmühle gefunden.

Bei den Ermittlungen zu dem Fall geriet Johann S. ins Visier der Polizei. Den entscheidenden Hinweis, der schließlich genug belastendes Material für eine endgültige Verhaftung brachte, lieferte die in Hinteressach wohnhafte Rosa S.

Täter gesteht schließlich alles

Nach acht Verhandlungstagen wurde Johann S. am Schwurgericht Kempten in einem Indizienprozess am 29. November 1938 wegen Mordes zum Tod durch das Fallbeil verurteilt. Ein von ihm eingereichtes Gnadengesuch wurde abgelehnt.

Die Justiz sah Johann S. wohl auch im Verdacht, die anderen Morde an jungen Mädchen begangen zu haben, die sich seit 1907 in der Bodenseeregion zugetragen hatten. Um diese ungeklärten Fälle weiter ermitteln zu können, zögerten sie die Hinrichtung von Johann S. hinaus.

Dieser legte schließlich ein Geständnis im Fall der jungen Wilhelmine S. aus Hörbolz ab. In der Folge gestand er auch die weiteren Morde, inklusive der Tötung von Maria P. aus Bürgermoos.

Es gab keinen Zweifel an seinen Geständnissen, die Aussagen deckten sich mit den Erkenntnissen der Polizei. Johann S. hatte Details genannt, die nur der Täter wissen konnte. Als er bereits schwer krank war, wurde Johann S. am 7. Juni 1939 schließlich in München-Stadelheim hingerichtet.