In der Luft liegt der unverwechselbare, würzige Duft des reifen Hopfens, als 19 interessierte Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren bei Familie Locher in Siggenweiler alles über die Hopfenernte von früher und heute erfahren wollen. Der Tag war eine Aktion des Tettnanger Sommerferienprogramms.

Die drei ältesten Mädchen, Paula, Mia und Emma, fanden das Angebot total „cool“ und hatten sich deshalb angemeldet. „Ende August begann damals wie heute die Hopfenernte“, erzählte Ingeborg Locher den Kindern, die erwartungsvoll auf dem Boden des Hopfenmuseums Platz genommen hatten. Dieses ist mit unzähligen Gegenständen ausgestattet, die früher bei der Hopfenernte gebraucht wurden.

Schildkrötentempo im Hopfengarten

„Acht Meter kann die Hopfenpflanze in die Höhe wachsen. Um so weit hinauf klettern zu können, braucht die Pflanze ein Gerüst aus Draht, das mit den Hopfenstangen verbunden ist“, erklärte sie den Kindern. Einige Kinder wussten, dass man zum Einhängen der Haken einen Traktor mit Hebebühne braucht. Er müsse allerdings im Schildkröten– oder Schneckentempo fahren.

Früher wurde dazu das „Stängele“ benutzt, eine lange Holzstange mit Doppelhaken. Mit dem Stängele konnten auch die Ranken bei der Ernte heruntergezogen werden. Die Hopfenpflanzen, die bis zu 70 Jahre alt werden können, entwickeln tiefe Wurzeln. Wenn im Frühjahr um die 30 kleine Triebe erscheinen, werden nur drei oder vier im Uhrzeigersinn um den Draht gewickelt. Für alle würde die Nährstoffversorgung nicht ausreichen.

Der Hopfen sei der Europameister im Wachsen, so Ingeborg Locher. Die Pflanze wächst in 24 Stunden 30 Zentimeter. Nur Bambus sei noch schneller. „Könnt ihr euch noch an den Sturm vor Kurzem erinnern?“, fragte Ingeborg Locher die Kinder. „Da sind bei uns um die 80 Ranken heruntergefallen.“

Was es mit dem Hopfenvogel auf sich hat

Wie bekommt man die schweren Ranken also wieder hoch? „Mit dem Traktor“, schlug ein Junge vor. „Der Traktor wäre zu breit zum Durchfahren“, erklärte Ingeborg Locher. Hier komme der „Hopfenvogel“ zum Einsatz, der wie ein Aufzug konstruiert sei.

Wenn die Hopfenernte nahte, kamen früher mehr als 250 Helfer von überall her zu Familie Locher. Sie mussten alle untergebracht und verköstigt werden, was nicht immer einfach war. Viele der Frauen hatten ihre Kinder mitgebracht, die mithalfen. Bezahlt wurden sie mit dem Simri, einer Marke, die etwa 25 Cent wert war.

Die Kinder konnten kaum glauben, dass man früher dafür fünf Kugeln Eis bekam. Gebrockt wurde von Hand auf Hopfenbrockerhockern. Die reifen Dolden mussten mit Stiel abgeknipst werden, damit die Dolde unbeschädigt blieb. Lange Fingernägel waren von Vorteil.

Kinder dürfen selbst anpacken

Als ab dem Jahr 1956 die Hopfenbrockmaschine eingesetzt wurde, brauchte man keine Hopfenpflücker mehr. Bei einem Blick auf die Hopfenmaschine sahen die Kinder gerade mal zwei Personen, die damit beschäftigt waren, die Ranken in die Maschine einzuführen. „Wer die erfunden hat, war toll“, meinte ein Junge.

Zum Abschluss durften die Kinder ausprobieren, wie es sich früher angefühlt hat, die kratzigen Ranken auf dem Schoß zu haben und die Dolden von Hand zu brocken.