Dieses Jahr klappt es mit der Weihnachtsbeleuchtung: Die Stadt hat Bäume, Sterne und Schweife für den Schmuck von Straßen, Plätzen und dem Kreisverkehr an der Seestraße angeschafft. Möglich gemacht hat dies eine Sonderposition im aktuellen Haushalt, sodass die Verwaltung in einer Projektgruppe zusammen mit dem Verein Tettnang erleben, dem Stadtmarketing und dem Bauhof für 55.000 Euro eine neue Beleuchtung in moderner und stromsparender LED-Technik aussuchen konnte - und damit unter dem Planansatz von 60.000 Euro geblieben ist.

Die alte Beleuchtung tut es nicht mehr

2022 war es im Städtle in Sachen Weihnachtsbeleuchtung zappenduster geblieben. Die bisherige Beleuchtung war nicht nur veraltet, teilweise defekt und nicht mehr verkehrssicher, sondern auch ein Energiefresser. Die Kerndaten der neuen Beleuchtung können sich, was die Stromersparnis angeht, sehen lassen: „Die LEDs brauchen gegenüber konventionellen Glühlampen bis zu 90 Prozent weniger Strom“, schreibt Bürgermeisterin Regine Rist in einer E-Mail auf eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

LED-Technik ist ein Sparwunder

Gespart werden könne auch in der Folge, durch die robuste Bauweise der LED-Produkte würde der Wartungsaufwand verringert und Folgekosten aufgrund von Ersatz seien so gut wie ausgeschlossen. 30.000 Stunden Lebensdauer prognostiziert der Hersteller, die Firma Essert Illuminationen aus dem bayerischen Eichenbühl, deren Produkte in vielen Städten eingesetzt werden. „Durch dieses enorme Einsparpotenzial aufgrund des geringen Stromverbrauchs, der geringen Ausfallquote und auch der hohen Lebensdauer haben sich die minimal höheren Anschaffungskosten schnell amortisiert“, ist sich Regine Rist sicher. Das Unternehmen setze zudem auf vollständig recyclebare Produkte und deren Produktion in Deutschland.

26.120 Lichtlein brennen

Die gesamte Beleuchtung umfasst drei Posten: Für den Kreisel an der Seestraße gibt es drei Kegelbäume, es wurden 24 sogenannte Überspannungen mit 35 Sternen sowie 48 Bögen und Schweifen angeschafft, an den Kreuzungspunkten Bärenplatz und Küfergasse/Grabenstraße kommen zwei Strahlensterne zum Einsatz. Insgesamt bringen 26.210 LEDs die Elemente zum Leuchten. Bei acht Betriebsstunden pro Tag macht das einen Verbrauch von 1373 Watt und damit pro Woche Kosten von schlanken 22,30 Euro für den Strom.

Erstmals zu „Weihnachten im Schloss“ gehen die Lichter an

Dass es in der Stadt nach dem Wegfall im vergangenen Jahr wieder eine Weihnachtsbeleuchtung braucht, war im Gemeinderat kein Thema, wenngleich das Gremium den ursprünglichen Planansatz um 40.000 Euro reduziert hatte. „Mit einer Weihnachtsbeleuchtung schaffen wir eine weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt, stärken damit den Handel und unsere Stadt. Eine attraktive Beleuchtung wirkt wie ein Magnet für Besucherinnen und Besucher, erzeugt sie doch eine Weihnachtsstimmung und eine heimelige Atmosphäre in der Stadt. Durch die genannten Maßnahmen haben wir aber gleichwohl den CO2-Ausstoß berücksichtigt“, so Bürgermeisterin Rist in ihrer E-Mail. In voller Pracht und Beleuchtung wird der neue Weihnachtsschmuck zum Beginn des Weihnachtsmarktes zu erleben sein.