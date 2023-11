Acoustic Affair im Flieger

Acoustic Affair heißt das schicke Quartett rund um die vier Vollblutmusiker Caroline Müller, Martin Wiedergrün, Wolfgang Müller und Thomas Riether aus der Region, die am Samstag, 25. November, ab 20.30 Uhr im Flieger ein Konzert geben (Foto: Veranstalter). Die Auswahl ihrer Songs orientiert sich an großen Kompositionen der Pop- und Soulmusik, oft mit Blues und Jazz gewürzt. In dieser speziellen Besetzung erhalten die Lieder einen ganz besonderen Klang. Dabei arbeitet die Band das Wesentliche der Songs heraus, nimmt sich aber auch die Freiheit, Dinge neu zu interpretieren. Neben der Seele, dem Kern der Kompositionen bleibt bei Acoustic Affair immer viel Platz für Improvisationen und spontane Überraschungsmomente. Caroline Müller singt, an Piano und Bass ist Wolfgang Müller, das Saxofon spielt Thomas Riether und Martin Wiedergrün sitzt am Schlagzeug.