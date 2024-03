Acoustic Affair am 23. März im Flieger

Die Formation Acoustic Affair spielt am Samstag, 23. März, 20.30 Uhr, im Flieger in Tettnang. Das Quartett bilden Caroline Müller, Martin Wiedergrün, Wolfgang Müller und Thomas Riether aus der Bodensee-Region. Die Auswahl ihrer Songs orientiert sich an großen Kompositionen der Pop- und Soulmusik, oft mit Blues und Jazz gewürzt, heißt es in der Ankündigung. Die Band arbeitet das Wesentliche der Songs heraus, nimmt sich aber auch die Freiheit, Dinge neu zu interpretieren. Mit ihrer Stimme legt Caroline Müller den emotionalen Grundstein von Acoustic Affair, Wolfgang Müller gibt ihr mit seinem Piano den harmonischen Rahmen und erdet die Band ,mit seinem Bassspiel. Der Rhythmus wird von Martin Wiedergrün am Schlagzeug in Szene gesetzt. Solistisch gewürzt wird das Spiel von einem der besten Saxofonisten der Region: Thomas Riether, Absolvent der Jazz- und Rockschule Freiburg und Förderpreisträger der Stadt Friedrichshafen.