Das Abkochgebot für Trinkwasser im Bereich des Zweckverbands Unteres Schussental (ZWUS) sowie in Langenargen ist aufgehoben. Bewohner können ab sofort wieder ohne Bedenken und vor allem ohne vorheriges Abkochen Wasser aus der Leitung trinken.

Eineinhalb Wochen nach Bekanntwerden der Verunreinigung durch Keime in einem Brunnen in Langenargen gaben die Wasserversorger am Donnerstagnachmittag Entwarnung und informierten in einer Pressemitteilung über die Aufhebung des Abkochgebots.

Proben sind keimfrei

Eine Sicherheitschlorung wurde bereits am 23. Dezember beendet. Das Chlor ist inzwischen wieder aus den Leitungen ausgespült. Anschließend habe man noch zwei Tage abwarten wollen, um eine Wiederverkeimung möglichst sicher ausschließen zu können, berichtet ZWUS-Geschäftsführer Simon Vallaster.

Betroffen waren zuletzt noch die Gebiete des ZWUS, so etwa die Tettnanger Teilorte Kau, Bürgermoos, Motzenhaus, Pfingstweid und Walchesreute. Ebenso das gesamte Gemeindegebiet Langenargen und die Gemeinde Eriskirch.

Die genommenen Trinkwasser-Proben der vergangenen Tage seien wieder frei von den relevanten Keimen Escherichia Coli, coliformen und Enterokokken. Die eingeleiteten und durchgeführten Maßnahmen seien erfolgreich gewesen.

Vulnerable Gruppen sollen weiter abkochen

Eine Abkochempfehlung gilt laut den Wasserversorgern lediglich noch für vulnerable Gruppen, also Personen mit einer eingeschränkten oder gestörten Immunabwehr.

Dazu zählen laut Pressemitteilung beispielsweise chronisch Kranke, Säugliinge, Kleinkinder oder Schwangere. Für diese Personengruppe sei es ratsam, vorsorglich über den Jahreswechsel weiter abzukochen oder geeignetes Flaschenwasser zu nutzen.