Großer Andrang und viele Fragen beim Tag der offenen Tür am Donnerstag in der Notunterkunft in Bürgermoos. Das Landratsamt, dass die Unterkunft betreibt, hat rund 330 Besucher gezählt. Die ersten Bewohner sollen Anfang März einziehen.

Gemeinschaftsunterkünfte haben Vorrang

Im Moment kommen 30 bis 50 Personen pro Monat, sagt Robert Schwarz. „Das kann aber auch wieder mehr werden“, meint der Pressesprecher des Landratsamtes. Auch Menschen, die momentan in Feriendörfern provisorisch über den Winter untergebracht wurden, sollen in die Notunterkunft einziehen. Sobald Platz in Gemeinschaftsunterkünften ist, will das Landratsamt die Menschen allerdings lieber dort als in einer Notunterkunft unterbringen

Beim Tag der offenen Tür sind die Parkplätze rund um das ehemalige Möbelhaus in der Prinz-Eugen-Straße schon um 17 Uhr belegt. Nicht nur direkte Anwohner strömen in Scharen in die Halle. Die neue Notunterkunft soll mit maximal 170 Menschen belegt werden, und sie löst bei den Tettnangern gemischte Gefühle aus, wie die Besichtigungsrunde mit einer Besuchergruppe zeigt.

„Leise wird das hier nicht“

Schon im noch leeren Schulungsraum fällt einigen auf: „Leise wird das hier nicht.“ Die Lüftung sorgt für ein stetes Grundbrummen. Der Schall wird auch zwischen den aus dünnen Wänden bestehenden, nach oben offenen Wohnkabinen ungebremst weitergetragen. Wenn eine Kabinentür geschlossen wird, ist es weit zu hören. Das räumt auch Natascha Fuchs vom Landratsamt ein, die diese Besuchergruppe herumführt.

45 Wohnkabinen als Hauptaufenthaltsort

Die 45 Wohnkabinen (zwischen 20 und 28 Quadratmeter groß) haben drei oder vier Betten, Metallspinde und einen Kühlschrank. „Pro Person stehen sechs bis sieben Quadratmeter und damit mehr als der gesetzlich vorgeschriebene Mindestraum von 4,5 Quadratmetern zur Verfügung“, betont Natascha Fuchs. Anders als in anderen Notunterkünften gibt es in Bürgermoos einen großen Innenspielbereich für Kinder. Ein Außenspielplatz soll noch entstehen.

Die Gänge sind breit, der Gemeinschaftsraum ist riesig. Besen und Wischer stehen in jeder Kabine bereit, denn die Bewohner sollen selbst putzen. Nur in den Gemeinschaftsräumen „unterstützt“ eine Reinigungsfirma. In den drei Küchen werden sich die Bewohner mehrerer Kabinen einen Herd und eine Spüle teilen. Die Sanitärräume sind in blauen Containern. Gegessen wird im zentralen Gemeinschaftsraum.

Moderne Waschmaschinen sind Thema

„Diese Art von Unterkunft ist nicht das, was wir uns wünschen würden“, räumt auch Natascha Fuchs ein. „Ein bisschen wie Camping“, findet ein Besucher. „Wenn hier 100 Leute sind, dann kriegst du einen Lagerkoller“, ist eine Sorge. In den gemeinsam genutzten Waschküchen meint ein Mann zu den Miele-Maschinen: „Es gibt Leute, die können sich nicht auf einmal so eine teure Waschmaschine kaufen.“ Natascha Fuchs erläutert, dass die zwölf Waschmaschinen und Trockner für 170 Menschen auch einiges leisten müssten und dass haltbarere Geräte deshalb wirtschaftlicher seien. Waschmaschinen, die schon in Kau im Einsatz waren, würden hier weiterverwendet.

Prayon sieht „ausgefeiltes Betreuungssystem“

Für das Landratsamt ist die Halle eine Notunterkunft. Sobald wie möglich sollen die Menschen in die vorläufige Unterbringung umsiedeln. Landrat Luca Wilhelm Prayon freut sich über die große Resonanz beim Tag der offenen Tür und verweist auf das „ausgefeilte Betreuungssystem“. Montags bis freitags sind zwei Heimleiter und eine Hauswirtschafterin im Einsatz. 24 Stunden an sieben Tagen sorgen zwei Leute vom Sicherheitspersonal für Ordnung, eine Hallenmanagerin klärt tagsüber organisatorische Fragen.

Das hält Regine Rist vom „runden Tisch“

„Ich kann hier her schauen, aber ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen“, sagt eine Frau nach der Besichtigung. „Die größte Sorge der Anwohner ist, ,wie geben die Bewohner sich, wenn sie draußen rumlaufen’,“ erklärt eine andere Frau. Heimleiterin Manuela Schneider freut sich jedenfalls auf ihre neuen Aufgaben in der Halle. Tettnangs Bürgermeisterin Regine Rist ist froh, dass die Kommunikation zwischen Landratsamt, Stadt Tettnang, Anwohnern, Ehrenamtlichen und Vereinen am regelmäßigen „runden Tisch“ gut ist. Rist: „Miteinander reden ist wichtig.“

Über die weiteren Entwicklungen rund um die Notunterkunft informiert auch die Initiative „Bürger informieren Bürger“. Wer ihren Newsletter haben möchte, schreibt eine kurze Mail an [email protected]