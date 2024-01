Enttäuschende Nachrichten für Musikfans: Das Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air fällt in diesem Jahr flach. Wie die Konzertagentur Vaddi Concerts am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, werde das Open Air in diesem Jahr in Tettnang pausieren. Es soll jedoch nicht das endgültige Ende der Veranstaltung sein, man plane eine Neuauflage für 2025, ließ Vaddi-Geschäftsführer Marc Oßwald verlauten.

Für die Absage 2024 nennt Oßwald verschiedene Gründe - an Tettnang als Standort liege es jedenfalls nicht. Vielmehr seien es wirtschaftliche Gründe, die zu der Entscheidung geführt hätten. Die Inflation habe mit voller Wucht zugeschlagen und wirke sich im Veranstaltungssektor überproportional stark aus.

Uns laufen die Kosten davon, Marc Oßwald

„Uns laufen die Kosten davon“, sagt Oßwald. Vor allem im Personal- und Technikbereich seien diese enorm gestiegen, meint er. „Wir haben rund 33 Prozent höhere Kosten für Bühne, Ton, Licht, Transport und so weiter“, zählt der Veranstalter auf.

Regionalwerk weiterhi als Sponsor an Bord

Vor diesem Hintergrund sei das Schlossgarten Open Air für dieses Jahr nicht finanzierbar gewesen, erklärt er. Seit 2016 ist das Regionalwerk Bodensee als Hauptsponsor mit an Bord - und will dies auch weiterhin bleiben, wie Geschäftsführer Michael Hofmann mitteilt.

„Das Regionalwerk steht vollumfänglich zu seiner Sponsoring-Zusage, uns ist das Open Air sehr wichtig“, so Hofmann. Die Zusammenarbeit mit Vaddi, Stadt und Schlösserverwaltung sei gut und solle auch fortgesetzt werden.

Das ist natürlich sehr schade. Bürgermeisterin Regine Rist

Doch um das Open Air stemmen zu können, brauche es weitere Sponsoren, meint Marc Oßwald. Die Suche nach zusätzlichen Sponsoren laufe bereits, auch die Stadt habe hierfür ihre Unterstützung zugesagt.

Oßwald zeigt sich zuversichtlich, dass es gelingen wird, beispielsweise weitere Unternehmen aus der Region zu finden, die das Event unterstützen. „In anderen Städten hat das ebenfalls funktioniert“, meint er.

So reagiert die Stadt

Die Stadt Tettnang bedauert die Absage des größten Musik-Events in Tettnang. „Das ist natürlich sehr schade“, äußert Bürgermeisterin Regine Rist in einer Stellungnahme. „Wir hoffen aber, dass die Veranstaltung 2025 wieder über die Bühne gehen wird, was uns auch in Aussicht gestellt wurde“, so Rist weiter.

Verwaltungsintern sei man bereits im Austausch, wie man mit der Situation in diesem Jahr umgehen werde. Es sei der Stadt ein großes Anliegen, „Kulturangebot für alle Altersklassen anzubieten“.

Für die Stadt fällt in diesem Jahr durch die Absage nicht nur ein kulturelles Aushängeschild weg, das stets ein Besuchermagnet war. Laut Rist habe das Open Air aus touristischer Sicht in vielerlei Hinsicht Bedeutung. „Es fördert die Nachfrage im Gastgewerbe, in der Gastronomie ebenso wie in der Hotellerie und im Einzelhandel.“

Konzept soll angepasst werden

Vor den Konzerten sei die Stadt erfahrungsgemäß voll. „Zudem sorgen die Besucher für Umsätze bei den beteiligten Partnern, etwa beim Busunternehmen Strauss, das den Shuttle-Dienst Bürgermoos-Seestraße übernimmt, oder auch bei den Vereinen, die die Bewirtung übernommen haben“, so Rist.

Für 2025 wolle man an verschiedenen Stellschrauben drehen und auch das Konzept für das Open Air etwas anpassen, kündigt Marc Oßwald an. „Wir wollen weg von der Idee, dass wir nur eine Bühne aufbauen, auf der dann abends ein Konzert stattfindet“, sagt er.

Denkbar sei beispielsweise, dass künftig den ganzen Tag über ein Rahmenprogramm auf dem Gelände stattfinde, auch Kooperationsmöglichkeiten wolle man sich anschauen. Wer dann 2025 als Hauptact auf der Bühne beim Schloss stehen könnte, dazu wagt Marc Oßwald noch keine Aussage.

Ein Blick in die Historie des Open Airs

Das Schlossgarten Open Air fand in Tettnang erstmals 2013 statt, damals rockten Dieter Thomas Kuhn und Silbermond vor rund 5000 Zuhörern den Schlossgarten. 2014 hatten sich dann eigentlich Status Quo angekündigt, doch wenige Tage vor dem Konzert sagten sie den Auftritt ab, sodass es in diesem Jahr bei einem Konzert blieb: The BossHoss spielten vor gut 4000 Zuschauern.

Schon 2015 gab es eine Pause

2015 gab es dann eine Pause, das Open Air wurde abgesagt. Marc Oßwald nannte damals ebenfalls wirtschaftliche Gründe, insbesondere gestiegene Gagen bei den Künstlern und viel Konkurrenz in der umliegenden Festivallandschaft.

2016 gab es ein Revival - auch für Dieter Thomas Kuhn, der zum zweiten Mal gebucht wurde. Ebenso zu Gast: PUR. 2017 gab es mit Mark Forster, Andreas Bourani, Beginner und Helge Schneider, zum ersten Mal gleich vier Acts.

Im Folgejahr 2018 spielten James Blunt, Max Giesinger, Revolverheld und Amy MacDonald in Tettnang, bevor 2019 noch einmal Hartmut Englers PUR, Zaz und zum dritten Mal Dieter Thomas Kuhn vorbeischauten. Und auch für 2020 war Dieter Thomas Kuhn bereits wieder angekündigt, gemeinsam mit Alvaro Soler und Wincent Weiss. Aufgrund der Pandemie wurde das Konzert verschoben und fand erst 2022 wieder statt, allerdings ohne Dieter Thomas Kuhn.

Für 2023 waren dann lange vier Acts angekündigt, am Ende blieb es jedoch bei drei mit Michael Patrick Kelly, Tom Odell und Zaz, die zum zweiten Mal in Tettnang spielte.