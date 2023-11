2000 Euro für die Bürgerstiftung „Menschen für Tettnang“

Der Citymarketingverein „Tettnang erleben“ hat eine Spende an die Bürgerstiftung „Menschen für Tettnang“ pbergeben.

Nicht wegzudenken vom Tettnanger Mobilitätstag ist das traditionelle Bobbycar-Rennen, das nicht nur bei Kindern sehr beliebt ist, sondern seinen Höhepunkt beim Firmenlauf der Tettnanger Unternehmen findet, heißt es ind er Pressemitteilung der Stadt.

Auch in diesem Jahr wurde das Bobbycar-Rennen durch die Metzgerei Forster organisiert und gesponsort und so durften wieder alle teilnehmenden Kinder eine Gratis-Rennwurst oder Rennpommes genießen und sich über eine Teilnehmerurkunde freuen. Die Sieger zusätzlich noch über tolle Trinkflaschen.

Beim Firmenlauf ging es neben der Ehre um den Titel des Rennkönigs oder der Rennkönigin. 2022 gewann Selina Empen von „empen optik“, die in diesem Jahr wieder zur Titelverteidigung antrat, den Sieg aber nicht verteidigen konnte. Gewonnen hat Johannes Forster von der Metzgerei Forster, dicht gefolgt von Marvin Lang von der „Alpenblickdrei“ Werbeagentur und Marvin Schmid vom Autohaus Hafengarage.

Damit der Firmenlauf nicht nur Spaß macht, sondern auch einem guten Zweck dient, haben alle acht im Finallauf startenden Firmen mit dem Citymarketingverein „Tettnang erleben“ zusammengelegt und konnten so eine Spende in Höhe von 2000 Euro an die Bürgerstiftung „Menschen für Tettnang“ übergeben.

Die Bürgerstiftung „Menschen für Tettnang“ ist in Tettnang und den dazu gehörenden Ortschaften tätig und hat in diesem Jahr unter anderem den Pumptrack in der Weinstraße an die Stadt Tettnang übergeben, im Juli vier Preise für das stille Ehrenamt verliehen und beteiligt sich aktuell gemeinsam mit anderen Partnern an der Winterschuhaktion für Tettnanger Kinder, bei der armutsbetroffene Kinder einen Einkaufsgutschein für Winterschuhe erhalten.