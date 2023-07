16–jährige Tettnangerin bringt den Bodenseekreis nach Texas

Ein Jahr lang wird eine junge Tettnangerin nun in den USA Kontakte knüpfen und den Bodenseekreis im fernen Texas repräsentieren: Mit vielen guten Wünschen vom CDU–Bundestagsabgeordneten Volker Mayer–Lay und Bürgermeisterin Regine Rist ist die Tettnanger Realschülerin Maxie Wünsch kürzlich im Rathaus offiziell als „Botschafterin“ für den Bodenseekreis nach Texas entsandt worden.

Die 16–Jährige hat das begehrte Stipendium des Bundestags im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts–Programm (PPP) für ein Austauschjahr in den USA erhalten. Ziel ist es, ein Netzwerk persönlicher Verbindungen zwischen jungen Menschen in den USA und in Deutschland zu knüpfen, um unterschiedliche Lebensweisen im anderen Land kennenzulernen.

Ein Jahr lang auf einer Farm in Texas

Am 1. August geht es los für Maxie Wünsch. Von Frankfurt über Washington wird sie Richtung Texas fliegen, wo sie bei einer Gastfamilie auf einer Farm für ein Jahr wohnen wird. Die Familie mit zwei Kindern habe sie in Video–Calls schon ein wenig kennengelernt, wie sie sagt. Sie wird dort die Highschool besuchen, ein einwöchiger Aufenthalt in Washington ist ebenfalls bereits geplant.

Beworben habe sie sich selbst über ein Bewerbungsformular direkt beim Bundestag. Ehemalige Stipendiaten und die Abgeordneten der Landkreise wählen nach zahlreichen Gesprächen und Kriterien die Kandidaten aus, die in die engere Auswahl kommen. „Maxie Wünsch ist wegen ihres Persönlichkeitsbilds ausgewählt worden“, erklärte Volker Mayer–Lay. Sie habe aufgrund ihres engen Bezugs zur englischen Sprache sowie ihrer Aufgeschlossenheit überzeugt.

Von der Bürgermeisterin gibt’s ein besonderes Geschenk

Bürgermeisterin Regine Rist wünschte Maxie „alles Glück der Welt“. „Es ist schön, dass sich eine Tettnangerin gegen die Konkurrenten durchgesetzt hat. Ich bewundere deinen Mut und freue mich, dass ich dich kennenlernen darf“, sagte sie. „Für dich steht jetzt die ganze Welt offen“, so die Bürgermeisterin an die junge Frau gewandt. Als Geschenk hatte sie für Maxie ein Tagebuch mitgebracht: „Für die ganz persönlichen Erlebnisse in deinem Auslandsjahr.“

Auf die Frage, wie es ihr jetzt gehe, antwortete die selbstbewusste Schülerin: „Ich freue mich sehr über das Stipendium. Ich hatte mich auf mehrere Sachen beworben, die ich jetzt abgesagt habe. Meine Familie hat mich von Anfang an unterstützt. Sie steht voll hinter mir.“ Sorgen mache man sich keine, der Kontakt werde natürlich gehalten, fügt sie hinzu.

Maxie will einen Blog für die Zurückgebliebenen schreiben

„Sollte es irgendwelche Problem geben, kannst du dich jederzeit melden“, versprachen Volker Mayer–Lay und Regine Rist. Maxies Freundin Zoe Kunze, die mit dabei war, zeigte sich auch ein wenig wehmütig: „Sie wird mir fehlen. Ich freue mich sehr für Maxie, aber ich bin auch traurig, dass sie so lange weg ist.“

Maxie versprach, mit einem Blog die Zuhausegebliebenen zu informieren. Nach einer herzlichen Umarmung von Regine Rist und Volker Mayer–Lay sowie dem Versprechen, sich nach dem Jahr wieder im Rathaus zu treffen, wurde Maxie Wünsch auf ihren spannenden Weg in die USA entlassen.