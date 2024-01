Zum zweiten Mal geht am Samstag, 13. Januar, das Helmut-Dreher-Gedächtnisturnier in der Carl-Gührer-Halle über die Bühne. In Nachfolge des Loreto-Turniers erinnert es an den langjährigen und 2022 verstorbenen FCL-Vorsitzenden. Gegen 17 Uhr sollte feststehen, ob Cincinnati Kid den Pokal verteidigen kann oder ob es einen neuen Turniersieger gibt.

16 Hobbyfußball-Mannschaften sind ab 9 Uhr am Start, darunter mehrere frühere Pokalgewinner - aus Zeiten, als das sportliche Kräftemessen noch Loreto-Turnier hieß. Dazu zählen „Zack Bumm“ und „Niemand“, aber auch viele andere bekannte Namen haben ihre Teilnahme zugesagt. Langjährig halten beispielsweise der FC Diebels, Inter Bleistift, die Volksbank und die Sportfreunde Oettinger dem Turnier die Treue.

Erstmals am Start: „Loreto jung und wild“

Gespannt dürfen die Besucher auf eine Premiere sein - tritt doch am Samstag erstmals eine Mannschaft „Loreto jung und wild“ in den grünen Trikots an, die an glorreiche frühere Zeiten erinnern. Wobei der Blick da gar nicht so weit zurückschweifen muss: Beim Nachtturnier des TSV Tettnang (mit den Disziplinen Fußball-Tischtennis-Zielwurf) hieß der Sieger vor 14 Tagen auch „FC Loreto“.

Für Speis’ und Trank’ ist den ganzen Tag gesorgt, inklusive Kaffee und Kuchen. Aus dem Erlös des Turniers 2023 ließen sich zwei soziale Projekte unterstützen. Spenden von jeweils 1100 Euro flossen in ein Kindergartenprojekt von Pro Aktion Zukunft (PAZ) und in den Brunnenbau, den Familie Wansi in Zusammenarbeit mit Tettnangs Schillerschule in Banengo/Kamerun in die Wege leitet.