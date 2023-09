15–Jährige Gewinnerin darf sich über Reisegutschein freuen

Die Reisewelt Montfort in der Karlstraße hat beim 46. Bähnlesfest am vergangenen Sonntag nicht nur ihr 25–jähriges Bestehen gefeiert. An dem fast ebenso lange beim Bähnlesfest angebotenen Glücksrad wurden auch wieder zahlreiche Preise vergeben.

Eine junge hatte ganz besonders Anlass zur Freude: Die 15–jährige Kimberley Bießenberger erdrehte sich im diesjährigen Finale den Hauptpreis von 500 Euro in Form eines Reisegutscheins, wozu Reisebüro–Inhaber Jürgen Niedermaier herzlich gratulierte.

Niedermaier bedankte sich in diesem Zusammenhang auch bei den fleißigen Handballdamen der SG Argental, die durch ihren enormen Einsatz am Stand des Reisebüros maßgeblich zum Erfolg der Jubiläumsveranstaltung beigetragen hätten.