1200 Euro für Kindergärten

Die diesjährige Nikolaus-Aktion von Kolping Tettnang hat wieder zahlreiche Kinder glücklich gemacht. „Wir haben mit zwölf Teams insgesamt 80 Haushalte besucht und dabei mehr als 200 Kinder beglückt“, sagt Elisabeth Aich vom sechsköpfigen Vorbereitungsteam. 1200 Euro an Spendengeldern kamen so zusammen. Das Geld geht dieses Mal an die Kindergärten Schäferhof, Forsthaus, den Waldkindergarten und das Spatzennest. Erfreulich sei, dass in diesem Jahr auch mehrere Nikolaus-Nachwuchsteams im Einsatz waren, was die Organisatoren als echte Bereicherung empfinden.