Tennisclub Immenstaad e.V. feiert sein 65-jähriges Jubiläum

Im Bürgersaal des Immenstaader Rathaus fand am 25. November 2023 das 65. Jubiläum des Tennisclub Immenstaad e.V. in einer feierlichen Atmosphäre statt. Unter den mehr als 60 Gästen befanden sich langjährige Mitglieder, Vertreter anderer Immenstaader Vereine, sowie auch Bürgermeister Johannes Henne. Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung der Ehrengäste durch Rüdiger Dube, den 1. Vorstand des Tennisclubs.

Ein Höhepunkt des Abends war der Rückblick auf die bewegte Geschichte des Tennisclubs. Dabei wurde an die Anfangsjahre des im Jahr 1958 gegründeten Vereins direkt am Bodensee erinnert. Später erfolgte ein Umzug der Anlage in die Forstwiesen zwischen dem jetzigen Kletterpark und dem Nachbarverein TuS Immenstaad. Einige Gäste konnten sich noch an die idyllische Lage direkt am See erinnern. Ebenso wurde an die Hochphase des Tennissports in den 80er Jahren erinnert, als Boris Becker und Steffi Graf ihre Erfolge feierten und Deutschland einen Tennisboom verschafften. Der Blick in die jüngere Vergangenheit offenbarte Herausforderungen wie die Pächterwechsel des Clubrestaurants, das Unwetter im Jahr 2017 mit erheblichen Schäden an den Plätzen, die Bewältigung der Corona Pandemie und die erfolgreiche Kooperation mit der Tennisakademie „Power The Ball“ unter der Leitung von Mathias Messmer.

Philipp Winkler, 2. Vorstand des TCI, betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Tennissports als Leidenschaft, die über Generationen hinweg verbindet. Besonderer Dank galt Rüdiger Dube für seine langjährige, engagierte Tätigkeit als 1. Vorstand des Tennisclubs. Der Bürgermeister schloss sich den lobenden Worten an und sicherte dem Verein auch weiterhin die Unterstützung durch die Gemeinde zu.

Der Jubiläumsabend wurde mit einem gemeinsamen Abendessen fortgesetzt, das von angeregten Gesprächen und fröhlicher Atmosphäre begleitet wurde. Nach dem Dinner sorgte die Ernennung von Wolfgang Bauer zum Ehrenmitglied des Vereins für einen weiteren Höhepunkt des Jubiläumsabends der mit vielen Tanzrunden einen wunderschönen Ausklang fand.

Informationen zum TC Immenstaad e.V. unter www.tc-immenstaad.de