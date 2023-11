Taucher proben den Ernstfall

Der Tauch-Sport-Club Friedrichshafen (TSCF), eine Abteilung der TSG Ailingen, hatte zu einer groß angelegten Organisation übergreifenden Einsatzübung eingeladen. Am letzten Wochenende im Oktober waren Taucher aus verschiedenen Tauchsportvereinen am Bodensee zu Gast. Organisiert und geleitet wurde diese mehrtägige Einsatzübung „Tauchsicherheit und Rettung“ von Tauchlehrer Uwe Kujadt, der erst kürzlich seine 15-jährige Mitgliedschaft im Tauch-Sport-Club Friedrichshafen feierte. Die Teilnehmer hatten verschiedene, durch freiwillige Taucher des TSCF simulierte, Unfallszenarien zu meistern. Dazu gehörte das sichere Verbringen von Tauchern aus der Tiefe an die Wasseroberfläche, das Bergen an Land, das Einleiten der sogenannten 'Rettungskette' und das Durchführen von Erste Hilfe Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. An der Rettungskette waren die Rettungsleitstelle FN, die DLRG Bodenseekreis mit Einsatzleitung, Rettungsboot und Einsatztaucher, sowie DRK Einsatzkräfte mit Rettungswagen beteiligt. Die Wasserschutzpolizei Überlingen hatte die Einsatzübung überwacht. „Durch die gute Ausbildung und wiederkehrendes Training unserer Taucher hatten wir seit Gründung des TSCF keine nennenswerte Unfälle“, so Trainingsleiter Holger Conrad, der sein eigenes Boot für erste Bergungsübungen zur Verfügung gestellt hatte. „Es war beeindruckend zu sehen, wie exzellent und reibungslos die verschiedenen Organisationen der Rettungskette Hand in Hand gearbeitet hatten. Auch unsere teilnehmenden Taucher hatten wieder große Fertigkeiten in Tauchsicherheit und Rettung bewiesen“, so Kujadt an der Abschlussbesprechung der Einsatzübung, bei der Kujadt allen Beteiligten für ihre Leidenschaft und das Engagement dankte.

