Sie wollen tanzen lernen und Spaß haben mit Freunden oder sich einfach nur zu jeder Musik und Gelegenheit sicher bewegen? Egal ob Cha Cha Cha, Jive, Tango oder Walzer, der Amateur–Tanzsportclub (ATC) „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen hilft Ihnen, garantiert den richtigen Takt zu finden. Denn tanzen lernen kann wirklich (fast) jeder. Der ATC bietet jährlich einen Anfängerkurs für Neu– und Wiedereinsteiger an. Der Kurs erstreckt sich über 12 Übungsabende á 60 Minuten. Während des Anfängerkurses werden die tänzerischen Grundlagen sowie kleine Figurenfolgen in den lateinamerikanischen und Standardtänzen vermittelt. Neben Paaren können sich auch Einzelpersonen zum Kurs anmelden. Am ersten Übungsabend wird entschieden, ob aus den angemeldeten Einzelpersonen Paare entstehen oder die Kursteilnahme storniert wird. Der diesjährige ATC–Tanzkurs beginnt am 19. September um 18:30 Uhr in der Festhalle FN–Fischbach, Zeppelinstraße 270a. Er kostet 60,00 Euro pro Person. Anmeldung über die Homepage des Sportvereins: https://atc–grafzeppelin.de/cms/anfaengerkurs/

