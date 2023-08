Tamara setzt Segel

Der Lions Club Stuttgart Fernsehturm hat erneut sehbehinderte junge Erwachsene der Nikolauspflege zu einem Segeltörn an den Bodensee beim Württembergischen Yachtclub (WYC) in Friedrichshafen eingeladen und hierzu zwei Segelboote zur Verfügung gestellt. Von dieser Idee war der Präsident des WYC so begeistert, dass dieser zusätzlich und spontan ein drittes Segelboot, inklusive zwei Steuermänner für Betreuerinnen und Erzieher der Nikolauspflege in Verbindung mit einer großzügigen Spende, bereitgestellt hat. Somit wurde die Idee eines Inklusionsprojektes mit Sehbehinderten und nicht Sehbehinderten perfekt abgerundet.

Am Sonntagvormittag im Juli sind dann drei Segelboote bei strahlend blauem Himmel und schon ordentlicher Hitze aus dem Hafen mit gemischter Besatzung ausgelaufen. Bei dem wenigen Wind der vorhanden war, manche sprechen gar von einer Flaute, konnten sich die Sehbehinderten jedoch hervorragend mit der unbekannten Umgebung an Deck vertraut machen. Im Vordergrund steht ja auch der Austausch und das Gespräch mit den jungen Erwachsenen. Dabei erfuhren die Nicht–Sehbehinderten, dass die wenigsten wirklich völlig erblindet sind, sondern dass es Sehbehinderungen der unterschiedlichsten Ausprägung gibt.

So erfahren wir von Tamara, während sie am Steuer steht, dass sie von Geburt an eine Sehbehinderung hat, die ihr ein Restsehvermögen von 12% beschert. Diese wird dadurch ausgelöst, dass ihre Pupillen sich nicht erweitern und schließen, so dass ihre lichtempfindlichen Augen erhebliche Schwierigkeiten mit Helligkeit und Kontrasten in die Ferne haben.

Weiter draußen auf dem See, als wir für eine Badepause stoppen wollen erzählt sie uns, dass sie großen Respekt vor offenem Wasser hat und bisher nur im Wasser mit Beckenrand geschwommen sei.

Dies war für uns Ansporn Tamara behutsam und mit Sicherungsleine die Angst vom freien Gewässer überwinden zu lassen. Dabei hat sie uns, also ihrer Besatzung großes Vertrauen geschenkt. Belohnt hat sie sich selbst dafür mit Glücksgefühlen — eine neue Erfahrung die sie mit Stolz erfüllt. So ließ sie sich treiben und genoss die willkommene Abkühlung. Tamara absolviert die duale berufliche Schule bei der Nikolauspflege und macht gerade ihren Abschluss im Garten– und Landschaftsbau. Gemeinsam haben wir festgestellt dass Inklusion viel Freunde bereitet.