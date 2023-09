Tagesausflug des VdK Kressbronn auf die Schwäbische Alp

Der VdK Ortsverband Kressbronn hat auch dieses Jahr wieder einen Tagesausflug angeboten. Entlang des Bodensees und des Hegaus ging die Fahrt zu den Kristallwelten in Dietingen. Eine Führung eröffnete Einblicke in die magische Welt der Kristalle, zu bestaunen waren die wohl schönste und größte Amethystdruse der Welt, Funde von großen Bergkristallen, Citrinen, Rauchquarzen und vielen anderen Mineralien. Zu entdecken waren Saurierskelette, gigantische Fischversteinerungen, Urkrebse und Seelilien, die teilweise bereits vor ‐ unvorstellbaren ‐ 480 Millionen Jahren entstanden sind. Ebenso faszinierend war der versteinerte Wald aus dem Petrified Forest Nationalpark Arizonas, so Riesenstämme, versteinerte Zapfen und Scheiben von fossilem Baumharz, die vor 220 Millionen Jahren entstanden sind.

Das Mittagessen wurde im Brauereigasthof zum Pflug in Rottweil eingenommen. Die Gaststätte wurde schon im Jahr 1632 nachweislich erwähnt, der denkmalgeschützte historische Saal wurde im Jahr 1898 geschaffen und ist sehenswert. Nächster Programmpunkt war das Deutsche Harmonikamuseum in Trossingen. Im historischen Hohner-Areal gelegen, beheimatet das Museum auf rund 850 m2 Fläche mit 25.000 Instrumenten die größte Harmonikasammlung der Welt. Zur Sammlung gehören auch Akkordeons, Harmonien, Maultrommeln und andere Zungeninstrumente sowie branchengeschichtliche Dokumente. Auf zahlreichen Medienstationen wird 200 Jahre Geschichte des Harmoniums vermittelt. Viel Spaß hatten die Besucher im Medienraum, in dem auch ein Film des legendären britisch-amerikanischen Komiker-Duos „Dick und Doof“ gezeigt wurde, in dem die beiden auf Harmonikas von Hohner gespielt hatten.

Nach so vielen Sinneseindrücken wurde zum Abschluss des Tages in der Schöre in Dietmannsweiler eingekehrt. Bei reichhaltigem Vesper und hauseigenem Bier konnte zugleich ein Eindruck von der laufenden Hopfenernte gewonnen werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Familie Bentele, die die Einkehr in der Schöre sehr kurzfristig ermöglicht hat.

